Τραμπ: «Δειλοί» οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι είναι «δειλοί» επειδή δεν συμμετέχουν στον πόλεμο του Ιράν ή δεν αναπτύσσουν δυνάμεις για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗΣ!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. «Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να σταματήσουν ένα πυρηνικό Ιράν».

Πρόσθεσε: «Τώρα που η μάχη ΚΕΡΔΙΘΗΚΕ στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου».

«Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!», είπε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης