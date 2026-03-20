Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

Φτάνοντας στο σημείο, οι λιμενικοί βρήκαν δύο νεκρούς και έναν επιζώντα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

«Στις 19 Μαρτίου, κατόπιν εντολής του διοικητή του SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, η Δύναμη «Southern Spear» πραγματοποίησε πλήγμα με φονικά πυρομαχικά εναντίον ενός σκάφους χαμηλού προφίλ που χειριζόταν ομάδα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση. Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος χαμηλού προφίλ διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχε σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες επέζησαν της επίθεσης. Μετά τη σύγκρουση, η Νότια Διοίκηση ειδοποίησε την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ να ενεργοποιήσει το σύστημα Έρευνας και Διάσωσης για τους επιζώντες. Κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε», κατέληξε η ανακοίνωση.

Φτάνοντας στο σημείο, οι λιμενικοί βρήκαν δύο νεκρούς και έναν επιζώντα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Οι σοροί και ο επιζώντας παραδόθηκαν στην Ακτοφυλακή της Κόστα Ρίκα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κύριος υπεύθυνος της νίκης ο Χουάντσο – Αυτή η ατμόσφαιρα μας έδωσε τον τίτλο»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Καταφύγιο ζώων φροντίζει μωρό πίθηκο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο - Φροντιστές φορούν μάσκες για να μην εξοικειωθεί με τους ανθρώπους - Δείτε βίντεο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι η απόφαση του Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ απορρίπτει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν: «Δεν το θέλουμε αυτό» - Αυξάνει τις αμερικανικές δυνάμεις και ενισχύει τα σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

23:10WHAT THE FACT

Περιβαλλοντικός συναγερμός για γιγάντια ασιατική αράχνη που εισβάλλει στις ΗΠΑ

23:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

22:52ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την αργία

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

22:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από το Νο 105 του κόσμου στην πρεμιέρα της

22:34ΚΟΣΜΟΣ

O Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20: Η ήσυχη γοητεία του βενιαμίν που θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξάφρισαν πέντε ψιλικατζίδικα σε δύο βδομάδες με την απειλή μαχαιριού

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Στρατιώτες θα ανατίναζαν αεροδρόμια στη Γροιλανδία για να εμποδίσουν μια αμερικανική εισβολή

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο οισοφάγο σε εργαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

13:52WHAT THE FACT

Ο τραπεζίτης που προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 προειδοποιεί ότι κάτι χειρότερο πλησιάζει

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

20:15ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ