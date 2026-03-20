Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

«Στις 19 Μαρτίου, κατόπιν εντολής του διοικητή του SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, η Δύναμη «Southern Spear» πραγματοποίησε πλήγμα με φονικά πυρομαχικά εναντίον ενός σκάφους χαμηλού προφίλ που χειριζόταν ομάδα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση. Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος χαμηλού προφίλ διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχε σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM — U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες επέζησαν της επίθεσης. Μετά τη σύγκρουση, η Νότια Διοίκηση ειδοποίησε την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ να ενεργοποιήσει το σύστημα Έρευνας και Διάσωσης για τους επιζώντες. Κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε», κατέληξε η ανακοίνωση.

Φτάνοντας στο σημείο, οι λιμενικοί βρήκαν δύο νεκρούς και έναν επιζώντα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Οι σοροί και ο επιζώντας παραδόθηκαν στην Ακτοφυλακή της Κόστα Ρίκα.