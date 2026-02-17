Τρεις νέες επιθέσεις εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός σε σκάφη που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άτομα. Οι δύο επιθέσεις έγιναν στον Ειρηνικό Ωκεανό και η μια στην Καραϊβική, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Αμερικανική Διοίκηση Νότου (SOUTHCOM).

«Πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη διέσχιζαν γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM σε δήλωσή της. «Έντεκα ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών, τέσσερις στο πρώτο πλοίο στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τέσσερις στο δεύτερο πλοίο στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και τρεις στο τρίτο πλοίο στην Καραϊβική. Κανένας στρατιωτικός των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτηση:

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Τουλάχιστον 135 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους -μέχρι στιγμής- από αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, μιας εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει ως στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Να σημειωθεί ότι αρκετοί επιζώντες των επιθέσεων θεωρούνται νεκροί

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τους νεκρούς «παράνομους μαχητές» και διεκδικεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί θανατηφόρες επιθέσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο, βάσει μιας απόρρητης απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.