Ειρηνικός: Νέα επίθεση του αμερικανικού στρατού εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Μια ακόμη επίθεση εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άτομα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Νότιο Στρατηγείο (SOUTHCOM), προσθέτοντας ότι ένα άτομο επιβίωσε της επίθεσης.

«Στις 9 Φεβρουαρίου, υπό τις οδηγίες του διοικητή του #SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, η Joint Task Force Southern Spear πραγματοποίησε μια θανατηφόρα επίθεση εναντίον ενός σκάφους που λειτουργούσε από οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές», ανέφερε το SOUTHCOM στο «X», σημειώνοντας ότι η Αμερικανική Ακτοφυλακή ξεκίνησε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του επιζώντα.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Ένας εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής δήλωσε στο CNN ότι «το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης του Ισημερινού έχει αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης» και ότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ θα παρέχει τεχνική υποστήριξη.

Τουλάχιστον 121 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους -μέχρι στιγμής- από αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, μιας εκστρατείας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει ως στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τους νεκρούς «παράνομους μαχητές» και διεκδικεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί θανατηφόρες επιθέσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο, βάσει μιας απόρρητης απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.