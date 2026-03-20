Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξάφρισαν πέντε ψιλικατζίδικα σε δύο βδομάδες με την απειλή μαχαιριού

Το «χόμπι» τους επάγγελμα φαίνεται πως είχαν κάνει δύο νεαροί Αλβανοί ηλικίας 15 και 17 ετών που συνελήφθησαν από τις Αρχές καθώς έμπαιναν σε ψιλικατζίδικα και άρπαζαν χρήματα και αντικείμενα με την απειλή μαχαιριού ή με τη βία σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι δύο νεαροί κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως και 19 Μαρτίου «μπούκαραν» σε πέντε καταστήματα καφέ - ψιλικών, από τα οποία αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού καθώς και με τη χρήση σωματικής βίας σε μία περίπτωση, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.483 ευρώ και διάφορα αντικείμενα (καπνικά προϊόντα, tablets) συνολικής αξίας 400 ευρώ περίπου.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα σπίτια των ανήλικων ληστών κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν τα ρούχα που χρησιμοποίησαν οι νεαροί κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ΄εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων και έτσι αναμένεται οι ανήλικοι να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

