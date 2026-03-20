Πρωτοφανής επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Ευρυτανία για μαθητές κόλλησαν στα χιόνια

Περιπέτεια για μαθητές γυμνασίου από το Καρπενήσι οι οποίοι είχαν πάει για εκδρομή στο Αγρίνιο.

Το λεωφορείο που τους μετέφερε κόλλησε στα χιόνια και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ξεκολλήσει.

Οι 30 μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο παγιδεύτηκαν στο όχημα σε ορεινό δρόμο ανάμεσα στο Αγρίνιο και το Καρπενήσι κατά την επιστροφή τους εξαιτίας του χιονιού. Το μεγάλο όχημα γλίστρησε στο παγωμένο οδόστρωμα και ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου. Ο δηγός υπό τον φόβο ατυχήματος ενημέρωσε τις Αρχές που έσπευσαν στο σημείο για να το απεγκλωβίσουν.

«Το λεωφορείο δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει. Σταμάτησε ο οδηγός και κάλεσε τις Αρχές από την Αιτωλοακαρνανία. Εγώ ειδοποιήθηκα από γονείς των παιδιών και στείλαμε και εμεις αλατιέρα να ρίξουμε αλάτι να είναι ασφαλής ο δρόμος για να γυρίσει λεωφορείο πίσω στο Καρπενήσι», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον Alpha ο υπεύθυνος Μηχανολογικού Εξοπλισμού Περιφέρειας Ευρυτανίας Κ. Ντρίβας.

«Όλα τα παιδιά ήταν μια χαρά, μπορεί να κρύωσαν λίγο γιατί κόλλησαν για περίπου δύο ώρες εκεί στο κρύο. Ρίξαμε αλάτι και στη συνέχεια συνοδεύσαμε το λεωφορείο από το σημείο προς το Καρπενήσι», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο κ. Ντρίβας.

Οι μαθητές της Β΄ γυμνασίου συμμετείχαν σε διήμερη εκδρομή στο Αγρίνιο στο πλαίσιο μιας θεατρικής εκδήλωσης και επέστρεφαν στο Καρπενήσι όταν άρχισε να χιονίζει με αποτέλεσμα του λεωφορείο να κολλήσει στο οδόστρωμα.

