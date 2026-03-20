Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 90χρονου στη Σκύδρα: Εντοπίστηκε μετά από 4 ημέρες αναζητήσεων

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 90χρονου από το Μαυροβούνι Σκύδρας, στην Πέλλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος που πάσχει από άνοια εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το σπίτι στο Μαυροβούνι Σκύδρας.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΛΑΣ που συμμετείχαν στην αναζήτηση του μέσα σε πυκνή βλάστηση από καλαμιές στις οποίες είχε εγκλωβιστεί.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και Silver Alert.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς είναι καλά στην υγεία του και φέρει μόνο κάποιες εκδορές.

