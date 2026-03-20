Λεωφόρος Κηφισίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών την επόμενη εβδομάδα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 29 Μαρτίου και κατά τις ώρες 07.00 έως 17.00, λόγω έργων στην Λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Λεωφόρου Κατεχάκη έως το ύψος της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα παραμείνει κλειστή.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Οι αρχές παροτρύνουν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.