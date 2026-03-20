Τσαγκαράκης: Η ανακοίνωση της γκαλερί - «Παραδώσαμε το Ευαγγέλιο για αξιολόγηση της γνησιότητάς του»

Ανακοίνωση για την υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη εξέδωσε η εταιρία του γκαλερίστα, υποστηρίζοντας ότι οι πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρίας, «αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του».

Όσο για το επίμαχο Ευαγγέλιο, το οποίο οδήγησε και στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, η εταιρία του αναφέρει ότι παραδόθηκε στις «αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο».

Ουδέν αναφέρεται στην ανακοίνωση της γκαλερί Τσαγκαράκη για την έφοδο της ειδικής ομάδας του ελληνικού FBI με δεκάδες αστυνομικούς που είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας. Για τους πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες της γκαλερί αναφέρεται γενικόλογα πως βρίσκονται στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη πάνω από 40 χρόνια και του κληροδοτήθηκαν από τους γονείς του.

Για τα μετρητά ύψους περίπου 200.000 ευρώ ουδέν αναφέρεται στην ανακοίνωση της γκαλερί Τσαγκαράκη.

Εις ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο που ο συλληφθείς περιέφερε και παρουσίαζε σε βίντεο και στα social media, η εξήγηση που επιχειρείται να δοθεί από τους νομικούς παραστάτες του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη είναι ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του». Βεβαίως, στην ανακοίνωση της γκαλερί «μάλλον» παραλείπεται το γεγονός ότι ο γκαλερίστας διέθετε το Ευαγγέλιο προς πώληση και επιχειρείται να δοθεί η εικόνα ότι το ιερό αντικείμενο παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Κι ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση δημιουργείται από την πρόθεση του συλληφθέντος γκαλερίστα να πουλήσει το Ευαγγέλιο στο ελληνικό δημόσιο.

Προφανώς, από την έρευνα των αρμόδιων αρχών θα διασαφηνιστεί πώς βρέθηκε το Ευαγγέλιο στα χέρια του Γιώργου Τσαγκαράκη και αν αποτελεί προϊόν αρχαιοκαπηλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας

Σε νέες επιχειρήσεις θα προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες σε βάρος γνωστού γκαλερίστα. Θα ερευνηθούν όλοι οι χώροι όπου κινείται επαγγελματικά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτιμάται από τις Αρχές πως από τους εκατοντάδες πίνακες που έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 300 απείναι πλαστοί.

Αυτήν την ώρα ο γνωστός γκαλερίστας βρίσκεται στη ΓΑΔΑ και δίνει εξηγήσεις για όσα έχουν εντοπιστεί -μεταξύ των οποίων και μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 150.000 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποστηρίζει πως για όλα υπάρχουν απαντήσεις.

Αφορμή για την έρευνα στάθηκε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος ο γκαλερίστας διαφημίζοντας ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και ανακοινώνοντας ότι το δημοπρατεί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βίντεο το έστειλε στις αρχές ένας πολίτης. Το επίμαχο Ευαγγέλιο έχει ήδη κατασχεθεί και ερευνάται η γνησιότητά του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, χθες, Πέμπτη, ο γνωστός γκαλερίστας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφερόταν στην πώληση ενός Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στην Βενετία επί εποχής Μητροπολίτη Ιεροσολύμων του Παρθενίου. Λίγο μετά τη δημοσιεύση του βίντεο, ο Γιώργος Τσαγκαράκης το «κατέβασε», διότι ενέπιπτε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, καθώς είναι παράνομο να παρουσιάζεται και να πωλείται ένα τέτοιο αντικείμενο, μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των αρχών, δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αυθεντικό, ωστόσο το ερώτημα για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη παραμένει υπό έρευνα.

Μάλιστα, φαίνεται πως ναι μεν το Ευαγγέλιο κινητοποίησε τις αρχές, ωστόσο υπήρχαν και πρότερες πληροφορίες για τον γκαλερίστα, για τη δραστηριότητα του οποίου θα διεξαχθεί εκτενής έρευνα.

Τι λέει ο νόμος περί αρχαιοτήτων

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τον οποίων ό,τι είναι πριν τον 18ο αιώνα, ειδικά από το 1821 και πριν, θεωρείται αρχαίο και εμπίπτει στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Όπως αναρωτήθηκε και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, «ο συγκεκριμένος γκαλερίστας, ο οποίος είναι και ο πιο γνωστός, δεν γνώριζε; Έχει παραστατικά;».

«Φαίνεται, όμως, ότι «διαφήμισε» ένα Ευαγγέλιο που εμπίπτει στον νόμο περί αρχαιοτήτων», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Καλλιακμάνης και εξήγησε: «Πότε θα μπορούσε να το έχει; Μόνο σε περίπτωση που το έχει δηλώσει στο υπουργείο Πολιτισμού και έχει πάρει την άδεια από το υπουργείο να το κατέχει ή να μπορεί να το διαφημίζει προς πώληση».

Όσο για τους πίνακες που βρέθηκαν στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο κ. Καλλιακμάνης διευκρίνισε: «Βρέθηκαν και πίνακες, οι οποίοι φαίνεται να είναι αντίγραφα. Το αντίγραφο θα πρέπει να αναφέρει πάνω ότι είναι αντίγραφο. Δεν μπορεί να έχεις έναν πίνακα που να είναι πανομοιότυπος με έναν άλλο πίνακα γνήσιο ενός ζωγράφου και να έχει την υπογραφή του ζωγράφου, χωρίς να αναφέρει ότι είναι αντίγραφο. Και, φυσικά, δεν μπορείς να το διαθέτεις προς πώληση». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αν η περαιτέρω έρευνα των αρχών αποδείξει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι γνήσιο, ο γκαλερίστας θα κατηγορηθεί και για απάτη.

Η έρευνα του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Φωτογραφίες & Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

