Τσαγκαράκης: Πάνω από 300 πλαστοί πίνακες - Σε νέες εφόδους προχωρά η ΕΛ.ΑΣ.

Snapshot Η σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη προέκυψε μετά από βίντεο που ανάρτησε για την πώληση ενός αυθεντικού Ευαγγελίου του 1745, το οποίο παραβιάζει τον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Στην έφοδο της αστυνομίας στην γκαλερί και αποθήκη του βρέθηκαν 300 πλαστοί και 150 γνήσιοι πίνακες, καθώς και 150.000 ευρώ.

Ο νόμος περί αρχαιοτήτων θεωρεί αρχαία τα αντικείμενα πριν από το 1821 και απαιτεί άδεια για κατοχή ή πώλησή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται για την προέλευση του Ευαγγελίου και την αυθεντικότητα των πινάκων, με πιθανότητα κατηγοριών για απάτη σε περίπτωση πλαστότητας.

Υπάρχουν και προγενέστερες πληροφορίες για ύποπτη δραστηριότητα του γκαλερίστα που εξετάζονται από τις αρχές.

Πάνω από 300 πλαστοί πίνακες Ελλήνων ζωγράφων και άλλοι 150, οι οποίοι είναι γνήσιοι, αλλά ελέγχονται τα παραστατικά απόκτησής τους, καθώς και 150.000 ευρώ των οποίων η προέλευση θα εξεταστεί επίσης, εντοπίστηκαν στην επιχείρηση του ελληνικού FBI σε αποθήκη ιδιοκτησίας του γνωστού γκαλερίστα στην περιοχή του Ελληνικού.

Ωστόσο, φαίνεται πως ένα βίντεο στάθηκε αφορμή για να φτάσουν οι αρχές στα ίχνη του Γιώργου Τσαγκαράκη και στη σύλληψή του με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, χθες, Πέμπτη, ο γνωστός γκαλερίστας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφερόταν στην πώληση ενός Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στην Βενετία επί εποχής Μητροπολίτη Ιεροσολύμων του Παρθενίου. Λίγο μετά τη δημοσιεύση του βίντεο, ο Γιώργος Τσαγκαράκης το «κατέβασε», διότι ενέπιπτε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, καθώς είναι παράνομο να παρουσιάζεται και να πωλείται ένα τέτοιο αντικείμενο, μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας.

Παρόλο που το βίντεο αποσύρθηκε, η έστω και για λίγο εμφάνισή του, έδωσε το «πάτημα» στις αρχές για να ξεκινήσουν έρευνα, με αστυνομικούς της ομάδας αρχαιοκαπηλίας του ελληνικού FBI να πραγματοποιούν έφοδο στην γκαλερί Tsagarakis.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των αρχών, δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αυθεντικό, ωστόσο το ερώτημα για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη παραμένει υπό έρευνα.

Μάλιστα, φαίνεται πως ναι μεν το Ευαγγέλιο κινητοποίησε τις αρχές, ωστόσο υπήρχαν και πρότερες πληροφορίες για τον γκαλερίστα, για τη δραστηριότητα του οποίου θα διεξαχθεί εκτενής έρευνα.

Τι λέει ο νόμος περί αρχαιοτήτων

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τον οποίων ό,τι είναι πριν τον 18ο αιώνα, ειδικά από το 1821 και πριν, θεωρείται αρχαίο και εμπίπτει στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Όπως αναρωτήθηκε και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, «ο συγκεκριμένος γκαλερίστας, ο οποίος είναι και ο πιο γνωστός, δεν γνώριζε; Έχει παραστατικά;».

«Φαίνεται, όμως, ότι «διαφήμισε» ένα Ευαγγέλιο που εμπίπτει στον νόμο περί αρχαιοτήτων», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Καλλιακμάνης και εξήγησε: «Πότε θα μπορούσε να το έχει; Μόνο σε περίπτωση που το έχει δηλώσει στο υπουργείο Πολιτισμού και έχει πάρει την άδεια από το υπουργείο να το κατέχει ή να μπορεί να το διαφημίζει προς πώληση».

Όσο για τους πίνακες που βρέθηκαν στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη, ο κ. Καλλιακμάνης διευκρίνισε: «Βρέθηκαν και πίνακες, οι οποίοι φαίνεται να είναι αντίγραφα. Το αντίγραφο θα πρέπει να αναφέρει πάνω ότι είναι αντίγραφο. Δεν μπορεί να έχεις έναν πίνακα που να είναι πανομοιότυπος με έναν άλλο πίνακα γνήσιο ενός ζωγράφου και να έχει την υπογραφή του ζωγράφου, χωρίς να αναφέρει ότι είναι αντίγραφο. Και, φυσικά, δεν μπορείς να το διαθέτεις προς πώληση».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αν η περαιτέρω έρευνα των αρχών αποδείξει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι γνήσιο, ο γκαλερίστας θα κατηγορηθεί και για απάτη.

Η έρευνα του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Φωτογραφίες & Βίντεο: Χάρης Γκίκας

