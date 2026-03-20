Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου, που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, έπειτα από έρευνα και έφοδο των αστυνομικών της ομάδας αρχαιοκαπηλίας του ελληνικού FBI σε μια από τις αποθήκες που διατηρούσε η επιχείρηση του γνωστού γκαλερίστα, στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από ανάρτηση του Γιώργου Τσαγκαράκη στα social media, με την οποία ανακοίνωνε ότι που πουλάει ένα ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται από το 1700. Το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στην αποθήκη εντοπίστηκαν και πλαστοί πίνακες.