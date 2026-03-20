LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας: Η κρίσιμη «μάχη» για την Euroleague

Με επτά «στροφές» να απομένουν έως την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν τη νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη διαδοχική τους στη διοργάνωση, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και την απ’ ευθείας πρόκριση στα play offs.

Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα Play In (7-10), οπότε ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του καλούνται να αλλάξουν τα δεδομένα στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ειδικά, από τη στιγμή που αντίπαλος είναι η ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση. Το ματς είναι «τελικός», μιας και με νίκη το Τριφύλλι πιάνει τον Ερυθρό Αστέρα. Σε αντίθετη περίπτωση οι Σέρβοι θα πάρουν ισχυρό πλεονέκτημα, μιας και θα ξεφύγουν στις δύο νίκες διαφορά, ενώ θα έχουν και την ισοβαθμία, έχοντας κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου στο Βελιγράδι με 18 πόντους (86-68).

