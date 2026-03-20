Παναθηναϊκός AKTOR: «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε με τον Ερυθρό Αστέρα»

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στον κόσμο για τη sold out αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (20/3, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα στο κατάμεστο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι καθοριστικό για την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Αταμάν να βρεθεί στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με το καθιερωμένο μήνυμά της ενημέρωσε τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο για τα μέτρα ασφαλείας και έδωσε οδηγίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής sold out αναμέτρησης (20/03, 21:15) με τον Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade για την 32η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Είσοδος στο γήπεδο

  • Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.
  • Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

  • Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.
  • Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).
  • Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

  • Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.
  • Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.
  • Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.
  • Δεδομένου ότι ο αγώνας είναι sold out, ξεκαθαρίζεται πως δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, ούτε από κάποια τρίτη online πλατφόρμα ή φυσικό πρόσωπο εισιτήρια του αγώνα με τον Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade.

Θέσεις θεατών

  • Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

  • Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.
  • Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.
  • Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

  • Κράνη μοτοσικλέτας
  • Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)
  • Εύφλεκτα υλικά
  • Αιχμηρά αντικείμενα
  • Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

  • Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στον Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, σε μία ακόμη sold out αναμέτρηση στο σπίτι μας».

