Ολυμπιακός: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Φουρνιέ - Στα «μαλακά» και ο Μπαρτζώκας

Με ποινή μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο γλίτωσε ο Εβάν Φουρνιέ για την επίθεση σε οπαδό του Πανιωνίου.

Ο Γάλλος γκαρντ θα απουσιάσει μόνο από το ντέρμπι των «αιωνίων» στις 30 Μαρτίου στο «Telekom Center Athens», καθώς ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον τιμώρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά και όχι για βίαιη συμπεριφορά.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική στη Stoiximan GBL, κάτι που σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο ματς των «ερυθρόλευκων» είναι αυτό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR (30/3, 19:00).

Με πρόστιμο γλίτωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για δυσφημιστική συμπεριφορά, όπως και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Από την άλλη, ο φίλαθλος στον οποίο επιτέθηκε ο Φουρνιέ, τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού για ένα μήνα από τα γήπεδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

1. Επιβάλλεται στον Evan Fournier, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 15.03.2026.

2. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συνολικά για τα πειθαρχικά αδικήματα της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους αθλητή της και της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα εκ μέρους του προπονητή της, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

78/20.03.2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται σε φίλαθλο της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΕ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) που καθόταν στις θέσεις courtside για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) μήνα και γ) ανάκληση και απαγόρευση χρήσης τυχόν υφιστάμενου ή έκδοσης εισιτηρίου διαρκείας, απλού εισιτηρίου ή πρόσκλησης για το ίδιο ανωτέρω διάστημα.

77/20.03.2026 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890): α) χρηματικό πρόστιμο ύψους εννιακοσίων (900,00) ευρώ για άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, β) η ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα & γ) χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς από φίλαθλο των courtside seats, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 15.03.2026.