Τελευταία στιγμή: Σε πορεία σύγκρουσης δύο αεροσκάφη - Ηχητικό των εντολών του ελεγκτή κυκλοφορίας

Από θαύμα αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή αεροπορική τραγωδία, όταν δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής στον αέρα, λίγο πριν την προσγείωσή τους.

Ένα αεροσκάφος της Alaska Airlines παραλίγο να συγκρουστεί με ένα εμπορικό αεροσκάφος της FedEx, καθώς και τα δύο προσγειώνονταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty την Τρίτη.

Τα δεδομένα του ραντάρ πτήσεων δείχνουν ότι η πτήση της Alaska Airlines, με 171 επιβάτες και 6 μέλη πλήρωμα, η οποία είχε αναχωρήσει από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, ετοιμαζόταν να προσγειωθεί σε έναν διάδρομο του πολυσύχναστου αεροδρομίου της περιοχής της Νέας Υόρκης, την ώρα που το φορτηγό αεροσκάφος 777 της FedEx από το Μέμφις του Τενεσί πραγματοποιούσε την τελική του προσέγγιση σε έναν παρακείμενο διάδρομο.

Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε εντολή στον πιλότο του αεροσκάφους της Alaska Airlines να κάνει αναστροφή και να διατηρήσει ύψος 2.000 ποδιών.

Το αεροσκάφος βρισκόταν μόλις 150 πόδια πάνω από το έδαφος εκείνη τη στιγμή, και τα προκαταρκτικά στοιχεία από το Flightradar24 δείχνουν ότι η πτήση της Alaska πέρασε πάνω από το μεταφορικό αεροσκάφος με απόσταση μόλις 300 έως 325 ποδιών.

Όταν η πτήση της FedEx προσγειώθηκε με ασφάλεια, ο πιλότος ακούστηκε στον ασύρματο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να λέει στον ελεγκτή: «Καλή δουλειά».

The FAA is investigating after a close call between an Alaska Airlines flight and a FedEx cargo plane at Newark Airport on Tuesday night.



The FAA says an air traffic controller instructed Alaska Airlines Flight 294 to perform a go-around because FedEx Flight 721 was cleared for… pic.twitter.com/AJUdiZ9xNV — CBS News (@CBSNews) March 19, 2026

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διερευνούν τώρα τι μπορεί να προκάλεσε την τόσο στενή προσέγγιση των δύο πτήσεων.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Alaska Airlines ανέφερε ότι η πτήση είχε λάβει άδεια προσγείωσης στο Νιούαρκ, όταν ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε εντολή επαναπροσγείωσης, «για την οποία οι πιλότοι μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι».

Εκπρόσωπος της FedEx ανέφερε επίσης ότι το πλήρωμα της πτήσης ακολούθησε τις οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή, εν μέσω μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η Airlines for America - μια επαγγελματική ένωση του κλάδου - καλεί τώρα το Κογκρέσο να τερματίσει το κλείσιμο, καθώς εκτιμά ότι 171 εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ης Απριλίου, μια αύξηση 4% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.