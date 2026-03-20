Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

Snapshot Το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ισχυρίζεται ότι χτύπησε αμερικανικό μαχητικό F35, δημοσιοποιώντας σχετικά πλάνα.

Το F35 είναι stealth κυρίως απέναντι σε ραντάρ, αλλά δεν είναι πλήρως αόρατο στη θερμότητα του κινητήρα του.

Το πιθανότερο σενάριο για το χτύπημα είναι η χρήση υπέρυθρων (infrared) συστημάτων ανίχνευσης που εντοπίζουν τη θερμότητα του κινητήρα Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη, το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης έδωσε στην δημοσιότητα πλάνα με τον ισχυρισμό ότι απεικονίζουν το χτύπημα σε αμερικάνικο μαχητικό αεροσκάφος F-35, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζεται για πάνω από 20 ημέρες.

Πώς όμως εικάζεται ότι έγινε το χτύπημα στο 5ης γενιάς μαχητικό αεροσκάφος F-35;

The IRGC has released footage of what they claim to be the attack on the US F-35 that was struck and had to conduct an emergency landing pic.twitter.com/xV4SvTubMe — Faytuks News (@Faytuks) March 19, 2026

Το πιθανότερο σενάριο όπως αναφέρουν έμπειροι αναλυτές έχει να κάνει με υπέρυθρα συστήματα (infrared). Αντί για ραντάρ, το Ιράν μπορεί να χρησιμοποίησε infrared αισθητήρες. Αυτά ανιχνεύουν θερμότητα (heat signature) από τον κινητήρα του αεροσκάφους.

Το F-35 είναι stealth κυρίως απέναντι σε ραντάρ, όχι πλήρως “αόρατο” στη θερμότητα.

Συνεπώς:

Η ιδιότητα stealth μειώνει την ανίχνευση, αλλά δεν κάνει το αεροπλάνο αόρατο.

Τα IR συστήματα μπορεί να εκμεταλλεύονται αυτή την “αδυναμία”.

Γιατί είναι σημαντικό:

Το F-35 θεωρείται από τα πιο προηγμένα μαχητικά στον κόσμο.

Αν όντως επλήγη αυτό:

-δείχνει πιθανή βελτίωση των ιρανικών αεράμυνων

-δημιουργεί ερωτήματα για τα όρια της stealth τεχνολογίας

Προφανέστατα θα μπορούσε να επηρεάσει τις μελλοντικές στρατηγικές πολέμου καθώς και την εξέλιξη τεχνολογιών stealth και ανίχνευσης

Τι είναι το stealth Για ένα αεροπλάνο όπως το F-35 Lightning II το stealth σημαίνει: Δεν φαίνεται εύκολα στα ραντάρ

Τα ραντάρ στέλνουν κύματα και περιμένουν να “επιστρέψουν”

Το F-35 είναι σχεδιασμένο ώστε τα κύματα: να μην επιστρέφουν πίσω ή να διασκορπίζονται Άρα: το ραντάρ “δεν το βλέπει καθαρά”

Τι είναι τα infrared (υπέρυθρα) Η λειτουργία του βασίζεται στο ότι: Ο κινητήρας του αεροπλάνου είναι πολύ καυτός

Τα infrared συστήματα δουλεύουν σαν: “κάμερα θερμότητας” βλέπουν θερμά σημεία στο σκοτάδι

Δηλαδή: Δεν ψάχνουν “σχήμα”

Ψάχνουν θερμότητα Το stealth βοηθάει μόνο απέναντι σε ραντάρ. Δεν μπορεί να κρύψει εντελώς: τη θερμότητα του κινητήρα

τα καυσαέρια

