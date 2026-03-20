Η Τουρκία καταδικάζει την «επίθεση του Ισραήλ στη νότια Συρία»

«Θεωρούμε την επίθεση του Ισραήλ που στοχεύει στρατιωτικές υποδομές στη νότια Συρία ως επικίνδυνη κλιμάκωση και την καταδικάζουμε έντονα» αναφέρει σε αποψινή ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Επίσης, καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει την ευθύνη της να σταματήσει αυτές τις ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζεικ τη σημασία της εφαρμογής της Συμφωνίας Αποκλιμάκωσης του 1974.

Παράλληλα, συνεχίζει να εκφράζει, όπως ισχυρίζεται, την αλληλεγγύη της με τη συριακή κυβέρνηση και τον λαό στις προσπάθειές τους να εδραιώσουν διαρκή σταθερότητα και ασφάλεια στη χώρα με βάση την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και την κυριαρχία της Συρίας.