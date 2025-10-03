Δεν έχει τέλος η τρικυμία που προκαλεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της αγοράς της τέταρτης φρεγάτας Belhara.



Μετά τη διαφωνία του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου με τον Γραμματέα Στέργιο Καλπάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη κατά τη σύσκεψη του προεδρείου της ΚΟ, αλλά και την ανοιχτή διαφωνία αρκετών μελών της ΠΓ του κόμματος κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της με τη γραμμή του προέδρου ο οποίος στήριζε την έγκριση της αγοράς και από τον ΣΥΡΙΖΑ, μια «έκπληξη» από την Έλενα Ακρίτα ήρθε να ταράξει ακόμη περισσότερο τα νερά.



Συγκεκριμένα, η κ. Ακρίτα διαφοροποιήθηκε από την ενιαία θέση του κόμματος, καταψηφίζοντας το σχετικό νομοσχέδιο στην ψηφοφορία που έγινε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.



Η κίνησή της προκάλεσε νέο γύρο αναστάτωσης τον ΣΥΡΙΖΑ με πηγές της Κουμουνδούρου να τονίζουν ότι η βουλευτής έλαβε λάθος απόφαση καθώς η υπερψήφιση ήταν απόφαση των αρμόδιων οργάνων του κόμματος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής της.



Μετά και από την τελευταία αυτή εξέλιξη, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί έντονα και στην αυριανή συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος, καθώς πλέον διαφαίνεται μια μεγάλη διάσταση απόψεων εντός του κόμματος σε ένα ζήτημα κομβικής στρατηγικής σημασίας, το οποίο μάλιστα, επιδρά και στην προσπάθεια προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ προς άλλα κόμματα προκειμένου να συνεργαστούν.



