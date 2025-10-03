Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, Πλεύσης, για την επέμβαση του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα

Σε μια σπάνια κίνηση, κοινής δράσης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΕΑΡ και η Πλεύση Ελευθερίας συνυπέγραψαν κοινή ανακοίνωση, με αφορμή την επέμβαση του ισραηλινού στρατού και την κράτηση των μελών των πληρωμάτων που επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης που επιχειρούσε να φτάσει μέχρι τις ακτές της Γάζας σπάζοντας τον θαλάσσιο αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από το 2008.



Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επίθεση του ισραηλινού στρατού συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας καθώς πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα.



Επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο το που έχουν μεταφερθεί τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων και 27 Έλληνες πολίτες, ενώ υπενθυμίζεται ότι μαζί τους βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η βουλευτής της ΝΕΑΡ, Πέτη Πέρκα.



«Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας», τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση των τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης.



Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, με ανάρτησή του έχει δηλώσει ότι απαιτεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων που κρατούνται. Ο κ. Χαρίτσης δημοσίευσε βίντεο όπου η βουλευτής Πέτη Πέρκα φαίνεται να κάθεται ανάμεσα σε δεκάδες άλλα μέλη πληρωμάτων του στολίσκου, ενώ ακριβώς μπροστά της βρίσκεται ο υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος τους αποκαλεί «τρομοκράτες» και «υποστηρικτές δολοφόνων».



Ολόκληρη η ανακοίνωση των κομμάτων έχει ως εξής:



Κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla



Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού

Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας.