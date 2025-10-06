Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Πρωτοτυπία να παραίτειται από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά

Όπως είναι φυσικό, το θέμα της παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, μία εξέλιξη που «ανοίγει» τον δρόμο για τη δημιουργία νέου κόμματος ή φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, αποτέλεσε αντικείμενο κουβέντας στα «πηγαδάκια» του κοινοβουλίου –όλων των αποχρώσεων– αλλά και το καφενείο της Βουλής, κατά τον σημερινό (06/10) αγιασμό για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε για το γεγονός ότι «έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πολιτικός να παραιτείται από βουλευτής και να μας λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Μπράβο του», μιλώντας από το περιστύλιο της Βουλής, δίνοντας συνέχεια στα αιχμηρά σχόλια από πολιτικά πρόσωπα, μετά τη δήλωση του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη: «Καλές θάλασσες με την πέμπτη διάσπαση».

