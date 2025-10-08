Ασκήσεις ψυχραιμίας στην Κουμουνδούρου ενόψει της καταιγίδας των δημοσκοπήσεων

Πρωτοφανή ψυχραιμία επιδεικνύουν τα στελέχη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, δύο ημέρες μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα.

Παρά την εμφάνιση στελεχών που με δηλώσεις τους δηλώνουν «διαθεσιμότητα» για μια μελλοντική συμμετοχή στο «κόμμα Τσίπρα», η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να εκπέμπει προς όλες τις μεριές μια ψυχραιμία που ενδεχομένως να στοχεύει ακριβώς στο να περιορίσει τις φυγόκεντρες τάσεις.

Στελέχη της Κουμουνδούρου επιμένουν στη σημασία που είχε η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα και τη χρήση της κοινής φράσης ότι «δε θα είμαστε αντίπαλοι».

Όπως εξηγούν, παρά το αναντίρρητο γεγονός ότι η παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο να σχηματίσει νέο κόμμα αποτελούν πολύ σημαντικές και δύσκολες εξελίξεις στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, το δεδομένο είναι ότι οι δύο φορείς θα έχουν παράλληλες πορείες ακριβώς επειδή ο στόχος τους παραμένει κοινός και δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μέσω της σύνθεσης ενός πλειοψηφικού πολιτικού ρεύματος που θα μπορέσει να αντιπαραβληθεί στη ΝΔ και να επαναφέρει τις προοδευτικές δυνάμεις στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης ενημερώθηκε για την αιφνιδιαστική παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ενώ ήταν στον αέρα του MegaNews, ωστόσο η πρώτη του αντίδραση που συνοψίστηκε στο τρίπτυχο «όχι υψηλοί τόνοι, διάθεση σύνθεσης, κυβερνητική προοπτική για την Αριστερά», το οποίο, ενσωματώθηκε σχεδόν αυτούσιο και στην κεντρική γραμμή που ακολουθεί από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, παρά τη σαφή αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική δράση, κανείς δε γνωρίζει ακόμη τη μορφή που θα έχει το νέο του εγχείρημα, καθώς ήδη κυκλοφορούν πολλά, και συχνά αντιθετικά μεταξύ τους σενάρια.

Πλέον, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται κατασταλαγμένη στο ότι δεν θα ξεκινήσει ένα «μπρα ντε φερ» με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ότι θα επιδιώξει να κινηθεί παράλληλα, όπως άλλωστε υποδήλωσε και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στην ανακοίνωση παραίτησής του.

Ο στόχος, όπως ξεκαθαρίζουν, είναι κοινός και δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μιας πλειοψηφικής προοδευτικής πολιτικής δύναμης που θα αμφισβητήσει ευθέως την κυβέρνηση της Δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη και μέσα σε αυτό το «σχήμα» βλέπουν και την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη νέα σχέση του με τον πρώην ηγέτη του.

Το δεδομένο λοιπόν για την ώρα είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας διανύουν παράλληλες πορείες, ενώ το ερώτημα είναι το αν, το πότε και το πώς, αυτές θα συγκλίνουν και πάλι ώστε να εμπεδωθεί η κοινή «ευχή» του πρώην και του νυν προέδρου του κόμματος, να μην είναι «αντίπαλοι».

Ψυχραιμία πριν την «καταιγίδα»

Πάντως, η ψυχραιμία των στελεχών και η διάθεση να δείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να υπάρξει παράλληλα με την όποια κίνηση Τσίπρα, δεν υποδεικνύει και «άγνοια κινδύνου».

Όλοι στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν καλά ότι είναι θέμα χρόνου να κυκλοφορήσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, στις οποίες αναμένεται μια κάμψη των ποσοστών λόγω της αναταραχής που έχει προκληθεί.

Απαντούν όμως με δύο επιχειρήματα:

1. Η δημοσκοπική κάμψη θα είναι παροδική λόγω του σοκ και ότι το να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πορεία που έχει χαράξει τον τελευταίο χρόνο, ταυτόχρονα με μια παράλληλη πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα, θα δώσει την αναγκαία αίσθηση εμπιστοσύνης στον κόσμο του.

2. Η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα έβαινε αυξανόμενη, ωστόσο αυτό δεν έκανε το κόμμα να περιχαρακωθεί και να διεκδικήσει μια αυτόνομη παρουσία. Αντίθετα, διεκδικούσε ενεργά τις συνεργασίες με όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Συνεπώς, συντάσσονται γύρω από αυτό που είπε και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης στο Action24, λίγες ώρες μετά την παραίτηση Τσίπρα, ότι δηλαδή «οι δημοσκοπικές μετρήσεις μπαίνουν σε νέα στάθμιση» και ότι «ο στόχος δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα μπλοκ πλειοψηφικό για να μπορέσει να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη».