Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα

Μετά από καιρό, μαθαίνω, πως θα συμπέσουν και πάλι οι Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς, αυτή τη φορά στην παρουσίαση του βιβλίου του Καραμανλικού Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη.

Αν και γενικά εγώ δεν πάω σε τέτοιες εκδηλώσεις σε αυτή λέω να αποδεχτώ την πρόσκληση του καλού μου φίλου Ευριπίδη γιατί όπως και να το κάνεις θα έχει ένα ενδιαφέρον. Η εκτίμησή μου είναι πάντως πως το άνοιγμα που έχει επιχειρηθεί το τελευταίο διάστημα από το κυβερνητικό και κομματικό στρατόπεδο της ΝΔ προς τον φίλο Αντώνη δεν θα έχει και την ανάλογη ανταπόκριση. Πολύ απλά με Μητσοτάκη αρχηγό εγώ δεν βλέπω τον Αντώνη να γυρίζει.

Στην σοβαρή, τώρα, επικαιρότητα, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων και το… κοινοβούλιο, τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ίδρυση αυτού του πολιτικού φορέα τον οποίο και συζητάμε εδώ και καιρό.

Στο Μαξίμου προφανώς και παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, εκτιμούν όμως, όπως με ενημέρωσε η γάτα, πως αυτή που θα πιεστεί ιδιαίτερα θα είναι η αντιπολίτευση και όχι η ΝΔ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά θεωρούν πως θα καταρρεύσουν τελείως ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πιεστεί από τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και ο σύντροφος Νίκος δεν είναι για άλλη πίεση από ότι καταλαβαίνω.

Αν και προς το παρόν λοιπόν οι κινήσεις Τσίπρα δεν φαίνεται να ανησυχούν το Μαξίμου, κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν πως δεν είναι απίθανο στο μέλλον, όχι το πολύ μακρινό, ο Κυριάκος να ξαναβρεί μπροστά του τον Αλέξη. Στο ενδεχόμενο αυτό η γάτα νιαούρισε με νόημα και γύρισε πλευρό να ξεκουραστεί.

Και μπορεί το νέο κόμμα Τσίπρα να μην ανησυχεί το Μαξίμου, δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και με τα όσα γίνονται γύρω από το θέμα των Τεμπών. Η αρχική διαχείριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και εξετάσεις στον γιο του για παράδειγμα δεν ξέρω αν τελικά ήταν και η ενδεδειγμένη. Και αυτό γιατί δόθηκε χώρος σε κάποιους μέσα στην κυβέρνηση αλλά και στη ΝΔ να εμφανιστούν πιο «ανθρωπιστές» από άλλους.

Μαθαίνω μάλιστα πως υπάρχει και γκρίνια μεταξύ βουλευτών που ήθελαν εξ αρχής να στηρίξουν το αίτημα του πατέρα αλλά κράτησαν την κομματική γραμμή που μιλούσε για απόφαση της δικαιοσύνης και καμία άλλη εμπλοκή. Η γάτα πάντως μου ξεκαθάρισε πως στο Μαξίμου θεωρούν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μετά την απόφαση για εκταφή δεν θα καθυστερήσει η δίκη, όπως επιδιώκουν κάποιοι που «εκμεταλλεύονται» όπως λένε χαρακτηριστικά τον πόνο των οικογενειών.

