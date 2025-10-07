Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, στάθηκε στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, εν μέσω σεναρίων για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική δράση με νέο κόμμα / φορέα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας μπούχτισε και θέλει να κάνει ένα αρχηγικό κόμμα. Θα κάνει μία προσπάθεια να μαζέψει την Αριστερά και αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί. Να βρουν έναν αρχηγό και να διώξουν κάποια στελέχη, μπας και μπορέσουν να κάνουν κάτι», σχολίασε αρχικά.

Από την άλλη πλευρά, αυτός που ανησυχεί περισσότερο μετά βεβαιότητος, είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι το κομμάτι που απευθυνόμαστε εμείς. Πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε ακόμη η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας σήμερα (07/10) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

