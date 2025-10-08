Και επισήμως στη Νέα Αριστερά η έδρα του Αλέξη Τσίπρα

Την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε αμέσως μετά την ορκωμοσία του στη Βουλή ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος έλαβε την έδρα από την οποία παραιτήθηκε τη Δευτέρα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στις εκλογές του 2023, ο Θοδωρής Δρίτσας είχε μείνει εκτός Βουλής, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει την έδρα της Α’ Πειραιώς, όπου εκλέγεται και ο ίδιος. Μετά τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την προεδρία Κασσελάκη, ο κ. Δρίτσας είχε αποχωρήσει (Νοέμβριος 2023) από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Πλέον είναι μέλος της ΚΕ της ΝΕΑΡ.

Αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την οποία γνωστοποιούσε την προσχώρηση του κ. Δρίτσα στην ΚΟ του κόμματός του.

Πλέον, ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 25 βουλευτικές έδρες, ενώ η ΝΕΑΡ, 12.

Διαβάστε επίσης