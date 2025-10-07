Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας

Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή την… επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή

Κώστας Τσιτούνας

Μέγαρο Μαξίμου: Πολιτικό σκιάχτρο ο Τσίπρας
Με αφορμή την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα στο Μέγαρο Μαξίμου σηκώνουν το γάντι και επιτίθενται στον πρώην πρωθυπουργό αποδίδοντάς του τον χαρακτηρισμό «πολιτικό σκιάχτρο».

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν είναι αμελητέα εξέλιξη για τον χώρο της αριστεράς, όμως δεν αφορά ούτε την κυβέρνηση ούτε τη ΝΔ.

«Εμείς προτιμούμε να μιλάμε για αυτά που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες .

Στις εκλογές το 2027 η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξη της ΝΔ, δεν θα κριθούμε με βάση τη σύγκρισή μας με τον κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη».

Όπως λένε στο γαλάζιο στρατόπεδο:

«Θα κριθούμε ως κυβέρνηση σε σχέση με το πρόγραμμά μας και τον απολογισμό μας σε βάθος τετραετίας. Οι πολίτες θα ζυγίσουν τα θετικά και αυτά τα οποία δεν έγιναν τόσο καλά. Τα θετικά είναι πολλά περισσότερα, αλλά ο κόσμος θα κρίνει».

Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη υπογραμμίζουν ότι δεν μπορεί να συγκριθεί ένας πρωθυπουργός που είχε αυξήσει ή επιβάλλει από το μηδέν 30 άμεσους και έμμεσους φόρους, με μια κυβέρνηση -της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη- η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει 85 φόρους από το 2019 μέχρι σήμερα.

«Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά περισσότερο σημαντικές από τις ταμπέλες είναι οι πολιτικές και τα αποτελέσματα» συμπληρώνουν και αναφερόμενοι στον Αλέξη Τσίπρα σημειώνουν σε υψηλούς τόνους:

«Δεν περιμένουμε από ένα «πολιτικό σκιάχτρο» από το οποίο μπορεί να επηρεαστεί η βούληση των πολιτών. Ούτε πιστεύουμε ότι το 2019 και το 2023 μας τίμησαν οι πολίτες και έδωσαν δύο καθαρές εντολές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία λόγω ενός «σκιάχτρου» - Διάφορα Μέσα Ενημέρωσης έστρωναν το χαλί, προσπαθώντας να κάνουν το μαύρο, άσπρο…».

