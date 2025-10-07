Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας – Tο έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει»

Ο Μάκης Βορίδης στάθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής και τα επόμενα βήματά του.

«Το αν ο κ. Τσίπρας πάρει 12%, 15% ή 17%, αυτό είναι ένα κομμάτι εσωτερικό της Αριστεράς, δεν διαμορφώνει κυβερνητική προοπτική. Επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα σε αυτό τον χώρο (της Αριστεράς). Το 38% του 2015 δεν υπάρχει.

Μιλάμε πώς θα αναδιοργανωθεί κάτι που, εξαιτίας των δομικών προβλημάτων που έχει, δεν έχει δυναμική. Δεν μας τρομάζει κιόλας ο κ. Τσίπρας. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει», ανέφερε σήμερα (07/10), μιλώντας στο ACTION24.

«Ο κ. Τσίπρας τι κάνει; Έχει ηττηθεί δύο φορές. Πατάει σε μία δεδομένη αποτυχία. Λέει “απέτυχα εγώ, πήρα 17%. Έφυγα και σας άφησα να δω τι θα κάνετε. Αυτό που κάνετε, είναι να είστε ο ένας στο 5% ο άλλος στο 4%”.

Τώρα λέει να μαζευτούμε ξανά, με κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου και δεν το έχω παρουσιάσει και να αναμετρηθούμε. Δεν άκουσα τα άλλα κόμματα να πανηγυρίζουν με την ανακοίνωση Τσίπρα. Συνεχίζει τον εσωτερικό ανταγωνισμό στον χώρο της Αριστεράς. Αντικειμενικά, αυτές οι συγκεκριμένες ιδέες δεν έχουν απήχηση», προσέθεσε.