Δημοσκόπηση Interview: Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Περίπου ένας στους πέντε θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα - Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στο ενδεχόμενο εκλογών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την Political 

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες στο ενδεχόμενο εκλογών
Eurokinissi
Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της εβδομάδας. Το νέο κόμμα, που ετοιμάζεται και αναμένεται να ανακοινωθεί το 2026, θα αντλήσει δυνάμεις από τις τωρινές «δεξαμενές» του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς και άλλων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, που έγινε από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου.

Περίπου ένας στους πέντε θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 47% να χαρακτηρίζει την παραίτησή του «πολύ σωστή/μάλλον σωστή», το 28% «πολύ λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη», ενώ ένα ποσοστό 25% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «αν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε;», τα ποσοστά των απαντήσεων κινούνται περίπου στα όρια εκείνων που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί μετά τις αλλεπάλληλες ήττες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να δρομολογήσει τη διαδοχή του.

Το 80% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα», το 16% ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας οι «δεξαμενές» ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση «αν δημιουργηθεί νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ποιο από τα σημερινά κόμματα πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί περισσότερο εκλογικά (μέχρι 3 επιλογές)», το 32% απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, το 22% η Νέα Αριστερά, το 17% το ΠΑΣΟΚ, το 11% η Πλεύση Ελευθερίας, το 10% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 5% η ΝΔ, το 2% άλλο και το 1% κανένα.

Οι πολίτες απαντούν στο ερώτημα ποιο θα είναι το κόμμα που θα επηρεαστεί περισσότερο αν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα

Στην ερώτηση «αν η κ. Καρυστιανού αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ποια από τις παρακάτω επιλογές θεωρείτε καταλληλότερη;», το 67% απαντά «να μην ασχοληθεί με την πολιτική», έναντι 18% που απαντά «να ιδρύσει δικό της πολιτικό φορέα», 9% που θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα και 6% που απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, αύξησε τα ποσοστά της κατά περίπου 1,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, κάτι που αποδίδεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να επικοινωνεί τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Επίσης, η «ψαλίδα» ανάμεσα στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ παραμένει πολύ μεγάλη και κυμαίνεται στις 13 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σταθερή είναι και η εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι πολίτες απαντούν στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 25,3%, έναντι 12,3% του ΠΑΣΟΚ, 6,6% της Ελληνικής Λύσης, 5,5% της Πλεύσης Ελευθερίας, 5,2% του ΚΚΕ, 4,2% του ΜέΡΑ25, 3,9% του Κινήματος Δημοκρατίας, 3,7% της Φωνής Λογικής, 3,2% του ΣΥΡΙΖΑ, 1,4% της Νέας Αριστεράς, 1,2% της Νίκης, ενώ 8,6% των ερωτηθέντων απαντά «άλλο» και 18,9% ότι δεν έχει αποφασίσει. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 31,5%, το ΠΑΣΟΚ 15,3%, η Ελληνική Λύση 8,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,9%, το ΚΚΕ 6,5%, το ΜέΡΑ25 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,8%, η Φωνή Λογικής 4,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Νέα Αριστερά 1,8%, η Νίκη 1,5%, ενώ ποσοστό 9,1% απαντά «άλλο».

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», το 33,6% απαντά «κανέναν».

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται οι πολίτες, απαντούν κατά 33,6 «κανένας» και κατά 29,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός έρχεται πρώτος μεταξύ των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών με ποσοστό 29,4% και ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης με 8,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,1%, Στέφανος Κασσελάκης με 4,1%, Σωκράτης Φάμελλος με 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, Δημήτρης Νατσιός με 1,1%, ενώ 0,17% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

«Ισοπαλία» αυτοδυναμίας με κυβέρνηση συνεργασίας

Στη δημοσκόπηση δίνεται επίσης απάντηση στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη ΝΔ, με ποσοστό 93% να απαντά ότι η κυβερνητική παράταξη πρέπει να συνεχίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, έναντι μόλις 7% που απαντά «με άλλον».

Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγουν για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας οι πολίτες για τις επόμενες εκλογές

