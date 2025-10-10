Δύο «γραμμές» στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και στη μέση η ψυχραιμία

Δύσκολα φαίνεται ότι θα καταφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει σε ελεγχόμενα πλαίσια τις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται σε σχέση με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού.



Η ψυχραιμία και η μετριοπάθεια με την οποία αντιμετωπίστηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο, τις πρώτες ώρες η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, είχε στόχο να περιορίσει δυναμικές αντιδράσεις υπέρ και κατά του πρώην πρωθυπουργού, οι οποίες θα εξέθεταν από διαφορετικές αφετηρίες την ίδια την Κουμουνδούρου.



Στελέχη της Κουμουνδούρου επιμένουν στη σημασία που είχε η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα και τη χρήση της κοινής φράσης ότι «δε θα είμαστε αντίπαλοι».



Όπως εξηγούν, το δεδομένο είναι ότι οι δύο φορείς θα έχουν παράλληλες πορείες ακριβώς επειδή ο στόχος τους παραμένει κοινός και δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μέσω της σύνθεσης ενός πλειοψηφικού πολιτικού ρεύματος που θα μπορέσει να αντιπαραβληθεί στη ΝΔ και να επαναφέρει τις προοδευτικές δυνάμεις στη διακυβέρνηση της χώρας.

Αντίρροπες δυνάμεις

Παρόλα αυτά, λίγες ημέρες ήταν αρκετές για να διαφανούν οι αντίρροπες δυνάμεις και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις τα στελέχη του κόμματος. Άλλοι σπεύδουν να επιδείξουν τη διαθεσιμότητά τους να μετέχουν στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άλλοι επιχειρούν να τραβήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια κατεύθυνση σύγκρουσης με τον πρώην πρωθυπουργό μετά την αποχώρησή του από το κόμμα.



Ενδεικτικές περιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας είναι πρόσωπα όπως ο Συμεών Κεδίκογλου, και ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο κ. Κεδίκογλου ήταν ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού. «Δεν είμαι και δύσκολο κουίζ εγώ τι θα κάνω. Έχω εκφραστεί για αυτά τα θέματα προ καιρού σε ανύποπτη φάση», είπε συγκεκριμένα, ενώ όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα ανταποκριθεί στο «προσκλητήριο του γάμου», είπε ότι «δεν θα μου πέσει από τα χέρια, όπως λέει και το τραγούδι».



Ακόμη πιο «επιθετικός» εμφανίστηκε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει «δημόσιο ευχαριστώ» στον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός εκτίμησε στην τοποθέτησή του ότι τουλάχιστον «έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του». Παράλληλα έθεσε υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως είπε, «προοιωνίζονται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του».



Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν όσοι θα ήθελαν να δουν τον ΣΥΡΙΖΑ να ανοίγει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Η τάση αυτή δεν εκφράζεται έντονα δημοσίως, ωστόσο δίνει ανοιχτά το στίγμα της, καθώς εκφράζει την αντίθεσή της με το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος αντέδρασε στην παραίτηση Τσίπρα χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση των οργάνων και ζητούν την άμεση σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας.



Ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, σχολίασε δηκτικά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, κάνοντας λόγο για «5η διάσπαση...» και διαπιστώνοντας ότι η συζήτηση για δημιουργία νέου κόμματος δε γινόταν «ερήμην του», όπως είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας δύο ημέρες πριν προχωρήσει στην παραίτησή του. Μετά από αυτή την εξέλιξη, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φέρονται να ζήτησαν από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο να συζητηθεί το θέμα συλλογικά και να ληφθεί σχετική απόφαση από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήδη τέσσερα μέλη της ΠΓ έχουν ζητήσει τη σύγκλιση του οργάνου, δείχνοντας ότι διαφωνούν με την πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου.



Πάντως, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται κατασταλαγμένη στο ότι δεν θα ξεκινήσει ένα «μπρα ντε φερ» με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ότι θα επιδιώξει να κινηθεί παράλληλα, όπως άλλωστε υποδήλωσε και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στην ανακοίνωση παραίτησής του. Από την άλλη, δε θέλουν ούτε να εκπέμψουν την εικόνα της πλήρους παραίτησης μπροστά στο όποιο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.



Στόχος, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ισχυρός και συνεκτικός, έτσι ώστε όταν η πλευρά Τσίπρα απευθύνει ένα προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις, να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το σχήμα με όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη θέση. Και για την ηγεσία αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται ούτε με την πλήρη «παράδοση» στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ούτε και με το να ανοίξει πολεμικό μέτωπο ανάμεσα στις δύο πλευρές.



Οι αντίρροπες και φυγόκεντρες δυνάμεις που ασκούνται στο εσωτερικό του κόμματος πάντως, είναι ο βασικός κίνδυνος για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε ραγδαία δημοσκοπική πτώση.



Η επόμενη πρόκληση για την ηγεσία του κόμματος λοιπόν, δεν είναι άλλη από τον έλεγχο και τον περιορισμό αυτών των αντίρροπων δυνάμεων.

