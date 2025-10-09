Έρχεται... συνέντευξη Τσίπρα - Πού θα δημοσιευτεί

Η πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σε ελληνική εφημερίδα από το 2023 θα δημοσιευτεί το ερχόμενο Σάββατο

Εν μέσω της μεγάλης αναταραχής που έχει προκαλέσει στην πολιτική σκηνή της χώρας η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, ο πρώην πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη για όλες τις εξελίξεις και τις προθέσεις του.

Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα παραχωρήθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών και θα δημοσιευτεί στο φύλλο του ερχόμενου Σαββατοκύριακου.

Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη που παραχωρεί ο πρώην πρωθυπουργός σε ελληνικό μέσο από το 2023.

Στη συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την παραίτησή του και το βιβλίο του, την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ενώ όπως αναφέρει η εφημερίδα, αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον.

