Όχι στις λογικές «σκατζόχοιρου» από τον ΣΥΡΙΖΑ: Τι σηματοδοτεί η σύμπλευση με ΠΑΣΟΚ - Νέα Αριστερά

Ανοιχτή πρόταση προς τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα προς το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ, απηύθυνε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό της Ναυτεμπορικής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καλπάκης πρότεινε «να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ την πρωτοβουλία για 13 περιφερειακά συνέδρια σε όλη τη χώρα με αντικείμενο τα μεγάλα ζητήματα κάθε περιφέρειας, στα οποία θα συμμετέχουν στελέχη των προοδευτικών κομμάτων, στελέχη της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας, των επιμελητηρίων και επιστήμονες, τα οποία θα καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις για κάθε περιφέρεια» και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια, όλα αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν θα παρουσιαστούν ως ένα συνολικό συμπέρασμα και συνολική πρόταση για τη χώρα σε μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση, που θα αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός».

Διαδικασία από...κάτω

Εξηγώντας το σκεπτικό αυτής της πρότασης ο Στέργιος Καλπάκης υπογράμμισε: «Αυτή θα είναι μια διαδικασία από τα κάτω, από την κοινωνία, με τη στήριξη και την ώθηση των ηγεσιών των κομμάτων από τα πάνω. Παράλληλα, θα στείλει το σήμα ότι δεν μας ενδιαφέρει απλά μια συγκόλληση ή άθροιση δυνάμεων με στενά εκλογικές σκοπιμότητες αλλά μια δημιουργική πολιτική διαδικασία που θα ενδιαφέρεται για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και της κοινωνίας και πώς θα υπάρξει σε αυτά προοδευτική απάντηση».

Απάντηση στην παραίτηση Τσίπρα

Η πρόταση αυτή, έρχεται εν μέρει και ως απάντηση στις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως επεσήμανε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο να λειτουργήσει «με αντανακλαστικά περιχαράκωσης, με αμυντικά αντανακλαστικά, με λογικές “σκαντζόχοιρου”».

«Οφείλουμε να πάρουμε και να ενθαρρύνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο. Αυτό λένε οι συλλογικές μας αποφάσεις», τόνισε ο κ. Καλπάκης και προχώρησε στην παραπάνω πρόταση προς τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.