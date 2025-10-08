«Πυρετός» στον ΣΥΡΙΖΑ: Πρωτοκλασάτα στελέχη ζητούν έκτακτη σύγκληση των κομματικών οργάνων

Καινούργια… βάσανα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πρωτοκλασάτα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας ζητούν έκτακτη σύγκληση του οργάνου, στον απόηχο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση βουλευτή, μία εξέλιξη που «ανοίγει» δυνητικά τον δρόμο για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος / φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Λόγος είναι η «χαλαρή» στάση του Σωκράτη Φάμελλου στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, όπως τού καταλογίζεται από τον Παύλο Πολάκη και άλλα μέλη του κόμματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Ωστόσο,η Πολιτική Γραμματεία δεν πρόκειται να συγκληθεί εκτάκτως και ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη σε βάθος δέκα ημερών, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου.

Διαβάστε επίσης