Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο προβάδισμα 16,3 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll που μεταδόθηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ACTION 24.

Στη δημοσκόπηση οι πολίτες αξιολογούν τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ιεραρχούν τα προβλήματα που κατά τη γνώμη τους ταλανίζουν αυτή τη στιγμή τη χώρα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,8% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, το ΚΚΕ με 7,6%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5% και Νίκη με 2,3%

Διαφορά 13,2% καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου, με τη ΝΔ να προηγείται με 24,3% και να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1%.

Οι πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια/πληθωρισμό, την οικονομία/ανάπτυξη και την απονομή δικαιοσύνης/κράτους δικαίου τα σημαντικότερα προβλήματα.

Ενδιαφέρον εξίσου παρασουσιάζουν και τα ευρήματα στην ερώτηση «ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση». Σε ποσοστό 45,1% δηλώνουν κανένα, Πλεύση Ελευθερίας 13%, Ελληνική Λύση 11,4%, ΠΑΣΟΚ 11,4%, ΚΚΕ 6,3% και ΣΥΡΙΖΑ 4,3%.

Δείτε αναλυτικά όλη τη δημοσκόπηση

