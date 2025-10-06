Δημοσκόπηση Marc: Ηχηρό «ναι» από τους πολίτες στα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Δημοσκόπηση έδειξε ότι οι περισσότεροι πολίτες συμφωνούν με τα πρόστιμα που μπήκαν σε σούπερ μάρκετ επειδή παραβίασαν τους κανόνες για τα κέρδη και στηρίζουν την ιδέα να δημιουργηθεί μια νέα ανεξάρτητη αρχή που θα προστατεύει τους καταναλωτές και θα ελέγχει την αγορά. Το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει ήδη το σχετικό νομοσχέδιο και συνεχίζει τους ελέγχους για να τηρούνται οι κανόνες.

Συγκεκριμένα από το 60% και 70% των πολιτών εκφράζουν τη στήριξή τους τόσο στα πρόσφατα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε σούπερ μάρκετ, όσο και στην πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης να δημιουργήσει νέα ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για τη Real News, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει σύμφωνη με τα πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λόγω παραβίασης του πλαφόν κέρδους που ίσχυε έως τον περασμένο Ιούνιο καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται από την άνοιξη.

Συγκεκριμένα, το 74,1% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει «σίγουρα θετική» την επιβολή των προστίμων, ενώ ένα επιπλέον 23% τη θεωρεί «μάλλον θετική».

Αντίστοιχα, θετικά τοποθετούνται και απέναντι στην ίδρυση της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, με 33,4% να την αξιολογεί «θετικά» και 30,1% «μάλλον θετικά».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση της νέας αρχής έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, ώστε να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι έλεγχοι στην αγορά για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

