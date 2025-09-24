Lidl Ελλάς: Τι απαντά για το πρόστιμο των 805.000 ευρώ – «Άδικο και αυθαίρετο»

Η Lidl Ελλάς εξέδωσε ανακοίνωση μετά την επιβολή προστίμου από τη ΔΙΜΕΑ.

Όπως αναφέρει, «σεβόμαστε πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι ο έλεγχος που ξεκίνησε από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς τον Ιούλιο του 2024 και το πρόστιμο που επεβλήθη σήμερα, είναι άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μία νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής».

Σύμφωνα με τη Lidl Ελλάς, «η φερόμενη παράβαση αφορά 32 προϊόντα σε σύνολο 510 προϊόντων που ελέγχθηκαν. Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται.

Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι η Lidl Ελλάς ανέκαθεν υπερασπιζόταν την ακεραιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Σε μία εποχή που οι Ελληνες καταναλωτές υποφέρουν από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Τον τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα».

Ακόμη, επισημαίνεται από την εταιρεία πως «το ξεκαθαρίζουμε: Δεν δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών – με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ».

Νωρίτερα, ο Σκλαβενίτης υποστήριξε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου, ούτε παραπλάνηση των πελατών, σημειώνοντας ακόμη πως το πρόστιμο επεβλήθη «με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση» και ότι η εταιρεία θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.