Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρομπέρτα Μετσόλα συζητούν με νέους - Δείτε live

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα με νέες και νέους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε τη σημασία ότι ένα μεγάλο μέρος του υπουργικού συμβουλίου είναι κάτω των 40 ετών, και αυτό είναι αποτέλεσμα του «ανοίγματος» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη νέα γενιά.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα, σε ερώτηση για τη συμμετοχή των γυναικών στη πολιτική, δήλωσε ότι δεν πρέπει να περάσουν άλλα είκοσι χρόνια για να ξαναεκλεγεί γυναίκα στη θέση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Είναι ευθύνη όλων μας να γίνει ευκολότερος ο τρόπος συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τη σημασία της Ευρώπης, εξήγησε ότι αυτή είναι σημαντική για εμάς, και ότι η Ελλάδα δεν είναι μέρος απλά της Ευρώπης, αλλά είναι η Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι πολλοί δεν θεωρούν ότι η Ε.Ε. έχει μεγάλη σημασία καθώς «έχουμε κάνει κακή δουλειά στο να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να είμαστε σε αυτήν».

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι πλέον όταν οι Ευρωπαίοι κοιτούν την Ελλάδα, βλέπουν μια χώρα που έχει καταφέρει να ανατρέψει σημαντικές δυσκολίες.

«Δέκα χρόνια πριν έβλεπαν την Ελλάδα και έλεγαν "εδώ είναι μία χώρα που χρειάζεται βοήθεια". Πλέον όμως λέμε "ας κοιτάξουμε την Ελλάδα για να βοηθήσουμε τις άλλες χώρες που βρίσκονται σε πρόβλημα|», δήλωσε η κυρία Μετσόλα, ενώ τόνισε ότι η δραματική αυτή μεταστροφή έγινε εξαιτίας καλής ηγεσίας, ειλικρίνειας και υπευθυνότητας.

Ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ότι «η AI μπορεί να φέρει διεύρυνση των οριζόντων μας αλλά μπορεί να μας "κλέβει" σημαντικές δεξιότητες» στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί με σωστό μέτρο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που μας κάνει καλύτερο, αλλά υπάρχουν φορές που πρέπει να αφήνουμε κάτω τα τηλέφωνά μας», τόνισε.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε όμως ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι φοβικός προς την τεχνολογία, δηλώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από όλους τους υπουργούς να αποκτήσουν βοηθό AI για την εργασία τους.

