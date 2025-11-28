Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στείλει μήνυμα, πως παίρνει την ασφάλειά της στα σοβαρά

«Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε δίκτυα παρανόμων να ελέγχουν ποιος εισέρχεται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό χώρο», είπε για το μεταναστευτικό

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στείλει μήνυμα, πως παίρνει την ασφάλειά της στα σοβαρά
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.
Eurokinissi
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Συμφωνούμε πως οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες λύσεις, πολύ περισσότερο εν μέσω της ρευστής διεθνούς κατάστασης, που απαιτεί από την Ευρώπη να ωριμάσει γεωπολιτικά, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Συζητήσαμε για την Ουκρανία και τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας για την παροχή φυσικού αερίου προς τον δοκιμαζόμενο λαό. Οφείλουμε να επιτύχουμε μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, που θα προστατεύει τα ζητήματα ασφαλείας των κρατών της Ευρώπης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαιτείται μερικές φορές τόλμη, να υπερβούμε τα όρια των πολιτικών οικογενειών και εκφράζω τη χαρά μου που πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία είναι η Ρομπέρτα, που έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρνει κοντά τις πολιτικές απόψεις, είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας για την Ρομπέρτα Μετσόλα.

Για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, να προσαρμοστεί στην κλιματική κρίση, ειδικά όσον αφορά στη διαχείριση του νερού, ενώ όσον αφορά στην Άμυνα, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε πως η προσέγγιση πρέπει να είναι 360 μοιρών, με πυλώνες την στρατιωτική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Η Ευρώπη πρέπει να στείλει ένα μήνυμα, σε εχθρούς και φίλους: Παίρνει την ασφάλειά της στα σοβαρά, επιτέλους, είπε ο πρωθυπουργός και πρόσεθεσε: «εμείς κάνουμε το χρέος μας, αλλά είναι σημαντικό αυτό να γίνει από όλα τα κράτη μέλη, ειδικά όσα υπολείπονται στον τομέα αυτό».

Για το μεταναστευτικό, είναι σημαντικό να επιμερίζονται οι ευθύνες σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η προστασία των συνόρων αποτελεί θεμέλιο για αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, επισήμανε ο πρωθυπουργός: «Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε δίκτυα παρανόμων να ελέγχουν ποιος εισέρχεται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό χώρο».

Απευθείας οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση:

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)Eurokinissi
