Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
Σταθερά πρώτο είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού «Παραπολιτικά», καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 28,6% στην εκτίμηση ψήφου.

Δεύτερο με διαφορά 13,2% είναι το ΠΑΣΟΚ (15,4%) ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,5% το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται στο 24,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,9% ενώ στην τέταρτη ισοβαθμούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στο 4,6%, με 2,7% η Φωνή Λογικής, με 2,4% το Κίνημα Δημοκρατίας, με 2,1% το ΜεΡΑ25 και με 1,5% η Νέα Αριστερά.

ekloges.jpg

Στην ίδια δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα αν η ίδρυση κόμματος Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό με το 74,1% να απαντά όχι και μάλλον όχι και το 23,9% ναι ή μάλλον ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τυχόν κόμμα Σαμαρά το ποσοστό του όχι/μάλλον όχι είναι στο 78,1% και του ναι/μάλλον ναι στο 19,8%.

tsipras.jpg
samaras.jpg

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίζατε το κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά λίγο ή καθόλου ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για το κόμμα Σαμαρά.

tsipras2.jpg
samaras2.jpg

Σκιαγραφώντας το γενικότερο κλίμα, το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι έξι χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί, με το 25,2% που βλέπει βελτίωση να προέρχεται κατά βάση από τους ψηφοφόρους της.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα το 71,6% να επιθυμεί την αλλαγή κυβέρνησης και το 26,4% να προσδοκά τη συνέχιση της παρούσας και για μία τρίτη τετραετία.

nd.jpg
epomenes-ekloges.jpg

