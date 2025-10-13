Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ

Σταθερά πρώτο είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού «Παραπολιτικά», καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 28,6% στην εκτίμηση ψήφου.

Δεύτερο με διαφορά 13,2% είναι το ΠΑΣΟΚ (15,4%) ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,5% το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται στο 24,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,9% ενώ στην τέταρτη ισοβαθμούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στο 4,6%, με 2,7% η Φωνή Λογικής, με 2,4% το Κίνημα Δημοκρατίας, με 2,1% το ΜεΡΑ25 και με 1,5% η Νέα Αριστερά.

Στην ίδια δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα αν η ίδρυση κόμματος Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό με το 74,1% να απαντά όχι και μάλλον όχι και το 23,9% ναι ή μάλλον ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τυχόν κόμμα Σαμαρά το ποσοστό του όχι/μάλλον όχι είναι στο 78,1% και του ναι/μάλλον ναι στο 19,8%.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίζατε το κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά λίγο ή καθόλου ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για το κόμμα Σαμαρά.

Σκιαγραφώντας το γενικότερο κλίμα, το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι έξι χρόνια μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί, με το 25,2% που βλέπει βελτίωση να προέρχεται κατά βάση από τους ψηφοφόρους της.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έχει ως αποτέλεσμα το 71,6% να επιθυμεί την αλλαγή κυβέρνησης και το 26,4% να προσδοκά τη συνέχιση της παρούσας και για μία τρίτη τετραετία.

