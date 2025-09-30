Δημοσκόπηση στη Δυτική Ελλάδα: Πρώτο κόμμα η ΝΔ - Υψηλότερα των Ευρωεκλογών τα ποσοστά της

Ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο που είχε καταγράψει στις Ευρωεκλογές του 2024, συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consultants για την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, σημειώνοντας μάλιστα ποσοστό υψηλότερο από αυτό που είχε συγκεντρώσει στις Ευρωεκλογές του 2024. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο κόμμα, με μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις Ευρωεκλογές και με 12% μικρότερη δύναμη από τη ΝΔ. Ενισχυμένες φαίνονται και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, «εάν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή», στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρώτο κόμμα με 29,8%. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο κατά 5,05% π.μ. από αυτό των Ευρωεκλογών.

Το ΠΑΣΟΚ θα λάμβανε 16,2%. Ποσοστό κατά 0,82% π.μ. μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα λάμβανε 9,84%. Ποσοστό κατά 1,62% μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάμβανε 9,79%. Ποσοστό κατά 7,52% μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θα λάμβανε 9,8%. Ποσοστό κατά 5,73% μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Το ΚΚΕ θα λάμβανε 7,5%. Ποσοστό κατά 1,83% π.μ. μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

