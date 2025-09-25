Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - 4η η Πλεύση Ελευθερίας

Σταθερά πρώτη εξακολουθεί να είναι η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού STAR, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στην 4η θέση.

Αναλυτικότερα:

ΝΔ: 24,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 7,9%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

Φωνή Λογικής: 2,8%

Μερα25: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Δημοσκόπηση GPO - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%. Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία (50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τοN ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Τέλος σε σχέση με τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών το 67,5% απαντά όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απαντά ναι και μάλλον ναι.

