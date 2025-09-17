Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

Οριακή άνοδο καταγράφουν τα ποσοστά της ΝΔ μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ανεβαίνοντας στο 29% από το 28,5%, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με οριακή επίσης άνοδο 0,5% και ακολουθεί στην τρίτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 10,5%, το οποίο καταγράφει 1,5 μονάδα πτώση από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Επίσης, οριακή άνοδο καταγράφουν τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης και του ΚΚΕ ανεβαίνοντας κατά 0,5%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώσει 24% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,5%.

Στην ερώτηση πώς βλέπουν τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 45% των ερωτηθέντων απαντούν πως κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση, 37% στη σωστή, αλλά χρειάζονται κι άλλα, και ένα 7% αναφέρουν πως είναι αρκετά.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, 32% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετική του πρωθυπουργού, 23% του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και 19% του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ερώτηση για την κεντροαριστερά, το 16% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο αυτό, το 12% η Ζωή Κωνσταντοπούλο και 6% ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ προηγούνται με 33% αυτοί που απαντούν κανένας.

Όταν όμως μπαίνει στις επιλογές το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός συκγεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό με 16%, ως το πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στο ερώτημα: Πώς θα αντιμετωπίζατε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Το 31% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά, το 27% αδιάφορα, το 12% ουδέτερα, επίσης 12% με ενδιαφέρον, 8% απαντούν θετικά και 10% λένε ότι δεν απαντούν. Εν ολίγοις, 20% βρίσκονται στο ραντάρ της δυνητικής δημιουργίας ενός κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

