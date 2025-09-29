Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

Θέση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, το μεταναστευτικό, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις παίρνουν μέσα από την δημοσκόπηση οι πολίτες που απάντησαν στη νέα δημοσκόπηση της Alco.

Στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha, το βράδυ της Δευτέρας (29/9/25), οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση για το μεταναστευτικό. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν θεωρούν αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, οι πολίτες σε ποσοστό 71% απάντησαν «όχι».

Αντίστοιχα, σε ερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΕΠΕΚΕΠΕ και για τον αν πιστεύουν ότι θα τιμωρηθούν, με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι υπαίτιοι, το 54% των πολιτών δήλωσαν πως δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν.

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και αν αυτή υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, το 62% των πολιτών έδωσαν αρνητική απάντηση.

Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία το 57%.

Για το αν υπάρχει κάποιο κόμμα που εκφράζει τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, το 61% απάντησε «όχι» ενώ «ναι» απάντησε το 36%.

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%.

Τέλος στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,1%, το ΚΚΕ 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2% ενώ το 19% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

