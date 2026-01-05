Λάρνακα: Σοβαρά επεισόδια και ένταση στο AEK Arena - Δύο αστυνομικοί τραυματίες

Επεισόδια και ένταση καταγράφηκαν στο στάδιο AEK Arena Λάρνακας, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ ΑΕΚ Λάρνακας και Ανόρθωσης, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η αναστάτωση ξεκίνησε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση οπαδών της Ανόρθωσης με επιτηρητή του σταδίου. Στο σημείο παρενέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες, όπως αναφέρεται, προχώρησαν σε χρήση ατομικών σπρέι πιπεριού προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια. Συλλήψεις δεν έγιναν επί τόπου, ωστόσο έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου του υλικού από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του γηπέδου, με στόχο την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Από την πλευρά της Ανόρθωσης, εκφράστηκε έντονη διαφωνία με τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από τις αστυνομικές αρχές, με την ομάδα να αφήνει αιχμές για υπερβολική αντίδραση και να ζητά πλήρη διερεύνηση των γεγονότων.

