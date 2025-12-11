Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί

Στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται η «κιτρινόμαυρη» αποστολή.

Η άφιξη της ΑΕΚ έγινε δίχως προβλήματα στο «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium», εκεί όπου θα ψάξει τη νίκη που θα τη στείλει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας του Conference League.

Σε αυτή την προσπάθεια η «Ένωση» δεν θα είναι μόνη της, καθώς θα έχει και τη συμπαράσταση σχεδόν 2000 φίλων της.

Οι πρώτοι ξεκίνησαν να παίρνουν τη θέση τους σχεδόν 90 λεπτά πριν τη σέντρα.