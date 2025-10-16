Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ -Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία και σε νέα δημοσκόπηση που ποραγματοποίησε η MRB για λογαριασμό του OPEN, που διεξήχθη από τις 13-15 Οκτωβρίου 2025. Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ συγκεντρώνει 28% κινούμενη στα ποσοστά των ευρωεκλογών και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%, το ΚΚΕ με 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής 5,2% με 4,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, Μέρα25 2,7%, Νέα Αριστερά 2% και η Νίκη με 1,7%.

Παρατηρείται θεματική αύξηση 3,6% στην απάντηση «άλλο κόμμα».

Ίδια εικόνα καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου με τη διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να μειώνεται στο 10,9%.

Στην ερώτηση για την αξιολόγηση των χειρισμών της κυβέρνησης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, το 62,5% την αποτιμά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι ένας στους τρεις ψηφοφοόρους της ΝΔ εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε καλά το ζήτημα του Πάνου Ρούτσι.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των χειρισμών της δικαιοσύνης στο ίδιο θέμα, το 49,9% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά, ενώ το 42,3% θετικά.

Πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; Το 59% απαντά σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά, ενώ το 32,9% σίγουρα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Δηλαδή, έξι στους 10 τάσσεται υπέρ των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο.

Στην ερώτηση «στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι», επτά στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν «σίγουρα όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ 24,5% απαντούν «ναι» ή «μάλλον ναι».

Συντριπτικό ποσοστό των πολιτών λέει ότι δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα

Σε ερώτηση «πώς αξιολογούν την κίνηση το Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής», οι ερωτηθέντες την κρίνουν σε ποσοστό 47,9% θετικά, ενώ το 36,6% αρνητικά.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν οι ερωτηθέντες ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρών πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απαντούν καταφατικά 21,8%, ενώ 73,4% αρνητικά.

Σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, καταγράφεται πτώση των ποσοστών των πολιτών που θεωρούν πιθανό να τον ψηφίσουν.

Στο ίδιο ερώτημα όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, 15,8% απαντούν σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσουν ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ανοδική τάση.

Στην ερώτηση για την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού, το 50% απαντά ότι έχει ευνοϊκή γνώμη, ενώ το 24,9% «όχι ευνοϊκή».

Σε άλλη ερώτηση, το 51,1% θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο με το θέμα των Τεμπών, ενώ το 15,7% λέει να «ασχοληθεί με την πολιτική και να ιδρύσει δικό της κόμμα».

Ακόμα, το 56,7% των ερωτηθέντων απαντά πως μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 32,2% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον» θα το ψήφιζε.

