Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ -Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Προβάδισμα 14,2 μονάδες καταγράφει το κυβερνών κόμμα - Τι απαντούν οι πολίτες για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι -Τι πιστεύουν για τις διαδηλώσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; 

Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία και σε νέα δημοσκόπηση που ποραγματοποίησε η MRB για λογαριασμό του OPEN, που διεξήχθη από τις 13-15 Οκτωβρίου 2025. Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ συγκεντρώνει 28% κινούμενη στα ποσοστά των ευρωεκλογών και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%, το ΚΚΕ με 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής 5,2% με 4,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, Μέρα25 2,7%, Νέα Αριστερά 2% και η Νίκη με 1,7%.

mrb11.jpg

Παρατηρείται θεματική αύξηση 3,6% στην απάντηση «άλλο κόμμα».

mrb13.jpg

Ίδια εικόνα καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου με τη διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να μειώνεται στο 10,9%.

mrb14.jpg
mrb15.jpg

Στην ερώτηση για την αξιολόγηση των χειρισμών της κυβέρνησης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, το 62,5% την αποτιμά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

mrb-1.jpg

Ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι ένας στους τρεις ψηφοφοόρους της ΝΔ εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε καλά το ζήτημα του Πάνου Ρούτσι.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των χειρισμών της δικαιοσύνης στο ίδιο θέμα, το 49,9% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά, ενώ το 42,3% θετικά.

mrb-2.jpg

Πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; Το 59% απαντά σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά, ενώ το 32,9% σίγουρα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

mrb-3.jpg

Δηλαδή, έξι στους 10 τάσσεται υπέρ των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο.

Στην ερώτηση «στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι», επτά στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν «σίγουρα όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ 24,5% απαντούν «ναι» ή «μάλλον ναι».

mrb4.jpg

Συντριπτικό ποσοστό των πολιτών λέει ότι δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα

Σε ερώτηση «πώς αξιολογούν την κίνηση το Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής», οι ερωτηθέντες την κρίνουν σε ποσοστό 47,9% θετικά, ενώ το 36,6% αρνητικά.

mrb5.jpg

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν οι ερωτηθέντες ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρών πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απαντούν καταφατικά 21,8%, ενώ 73,4% αρνητικά.

mrb6.jpg

Σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, καταγράφεται πτώση των ποσοστών των πολιτών που θεωρούν πιθανό να τον ψηφίσουν.

Στο ίδιο ερώτημα όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, 15,8% απαντούν σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσουν ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

mrb7.jpg

Σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ανοδική τάση.

Στην ερώτηση για την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού, το 50% απαντά ότι έχει ευνοϊκή γνώμη, ενώ το 24,9% «όχι ευνοϊκή».

mrb8.jpg

Σε άλλη ερώτηση, το 51,1% θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο με το θέμα των Τεμπών, ενώ το 15,7% λέει να «ασχοληθεί με την πολιτική και να ιδρύσει δικό της κόμμα».

mrb9.jpg

Ακόμα, το 56,7% των ερωτηθέντων απαντά πως μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 32,2% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον» θα το ψήφιζε.

mrb10.jpg

