Φουλ επίθεση Μητσοτάκη: Απάντηση σε Ανδρουλάκη για Τραμπ, ο Τσίπρας που θα πάρει το κόμμα Φάμελλου

Ηχηρά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του στη Βουλή σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στα εθνικά θέματα, ενώ μίλησε για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, καθώς και την ανάγκη η Ελλάδα να έχει ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Ξεκίνησε την παρέμβασή του λέγοντας: «η Ελλάδα υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Οι ψευτοπατριώτες

«Έστρεψα τη συζήτηση σε εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική, ώστε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την πατρίδα μας, με την ελπίδα ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρξει συνεννόηση. Τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται στα καφενεία με ανέξοδες κορώνες και τηλεοπτικά πάνελ. Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με “επαναστατική γυμναστική”», τόνισε στο ξεκίνημα της ομιλίας του και κάλεσε τους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους» να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Είμαι υπερήφανος!» τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την Ελλάδα η οποία όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «στέκεται στα πόδια της, δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, προσπαθεί να τις συνδιαμορφώσει».

«Δεν μπορεί κανείς να μιλά για ισχυρή Ελλάδα, αν η χώρα δεν διαθέτει ισχυρή οικονομία», ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε και στα Rafale, θυμίζοντας πως το 2028 περιμένει να λάβει τα πρώτα F-35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους, ενώ θα προστεθούν άλλες τρεις, αλλά και την επικοινωνία με την Ιταλία για την αγορά φρεγατών.

«Ταυτόχρονα υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα”», απέναντι σε απειλές, σημείωσε επιπλέον.

Ποιοι θέλουν… ατυχήματα και εντάσεις;

Αναφέρθηκε διεξοδικά και στα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι «μετά τον διάλογο, οι παραβιάσεις έχουν μηδενιστεί. Χάρη στην εξπρές βίζα, ως εξαίρεση από τον κανόνα Σένγκεν, χιλιάδες Τούρκοι βρέθηκαν στα ελληνικά νησιά. Ο συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών για το μεταναστευτικό έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. «Και ύστερα από όλα αυτά αναρωτιέμαι πώς κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις;» ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τη δευτερολογία του λέγοντας τα εξής:

«Το θεωρώ βαθύτατη περιφρόνηση που όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μίλησαν τον διπλάσιο χρόνο απ' όσο προβλέπεται. Ένα δεύτερο σχόλιο, το οποίο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα έγιναν στη χθεσινή ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο. Άκουσα τη συζήτηση και θα νόμιζε κανείς ότι έχει επέλθει εργασιακός μεσαίωνας. Όταν όμως είδαμε τα αποτελέσματα, 47 άρθρα ψηφίστηκαν από 180 βουλευτές. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην αναγκαστεί να ψηφίσει άρθρα που ήταν υπέρ των εργαζομένων, αποφάσισε να αποχωρήσει για να μη φανεί η υποκρισία του».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου, επεσήμανε ότι «η δίκη των Τεμπών, κόντρα σε όσους έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να μην ξεκινήσει, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει τον Μάρτιο και πιστεύω ότι θα αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη, διότι σε ένα κράτος δικαίου η δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε σχετικά με τα Τέμπη και τη στάση της Κωνσταντοπούλου:

«Αναφερθήκατε σε μια δίκη που ξεκίνησε χθες στη Λάρισα και με καλέσατε να πάρω θέση υπέρ ή κατά των κατηγορουμένων. Μας έχετε μπερδέψει. Το δικό σας κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε στήσει "παραμάγαζο". Εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μην ξεκινήσει η δίκη, η οποία όμως θα ξεκινήσει — και εκεί θα αποδοθεί η δικαιοσύνη».

Επίθεση σε Ανδρουλάκη

Σχετικά με την παρουσία του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για την ειρήνευση στη Γάζα ο πρωθυπουργός είπε: «Θέλω να σχολιάσω αυτά τα οποία άκουσα από τον κ. Ανδρουλάκη. Αναρωτιέμαι, αν δεν είχαμε προσκληθεί στην Αίγυπτο; Ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε. Και τώρα σας ενόχλησε, η παρουσία μου. Εσείς αν ήσασταν εκεί, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε "go back"; Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα είναι μια αναγνώριση ότι η χώρα μας παίζει έναν σημαντικό ρόλο για την ειρήνευση στη Γάζα».

«Μπορεί το στυλ του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, αλλά να είστε προσεκτικός, κύριε Ανδρουλάκη, ο κ. Τραμπ είναι εκλεγμένος πρόεδρος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Περίγελος η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ»

«Δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο επί των ημερών σας; Δεν ήταν περίγελος επί των ημερών σας με το δημοψήφισμα; Τα ξεχάσατε αυτά;», ανέφερε απευθυνόμενος σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, σε υψηλό τόνο αναφέρθηκε στον κ. Φάμελλο τονίζοντας πως «είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας, εξυπηρετώ τα ελληνικά συμφέροντα, ενισχύω τις ένοπλες δυνάμεις και φροντίζω η Ελλάδα να μην είναι το ρεντίκολο που ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Η Γάζα στο επίκεντρο

«Την 7η Οκτωβρίου έγινε μια επίθεση από τη Χαμάς όπου δολοφονήθηκαν 1.200 Ισραηλινοί. Αυτό δεν υπάρχει για εσάς; Έχω αναφέρει και στον κ. Νετανιάχου ότι η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δεν με έχετε ακούσει που τα έχω πει, κα Κωνσταντοπούλου;».

«Ξέρετε τι προσπάθεια χρειάστηκε; Για να βγουν τα παιδιά από τη Γάζα. Δεν το κάναμε για σόου ή για λόγους επικοινωνίας. Το κάναμε γιατί ανησυχούμε και ενδιαφερόμαστε και, αν χρειαστεί, θα το ξανακάνουμε», τόνισε, απαντώντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου. «Αν εμείς είχαμε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, θα μας είχε βοηθήσει ή θα έκανε πιο δυσχερή τον ρόλο μας την επόμενη ημέρα; Η Γαλλία, ναι, αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος και πιστεύετε ότι αυτό έκανε διαφορά; Η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη ώστε την επόμενη μέρα να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η στάση μας στα ζητήματα αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η στάση μας που έχουμε αυτήν τη στιγμή, έντιμες σχέσεις και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τον παλαιστινιακό λαό και με το κράτος του Ισραήλ, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στην περιοχή».

Για την προσπάθεια ένταξης της Τουρκίας στο SAFE

Αναφερόμενος στα Ελληνοτουρκικά ξεκαθάρισε πως αν χρειαστεί θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και είπε: «Η Τουρκία μπορεί να ενοχλήθηκε που η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση με τη Chevron και γι' αυτό το Τούρκος πρόεδρος να μη θέλησε να συναντηθεί μαζί μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν δίναμε τη μάχη στον Έβρο, ο κ. Ερντογάν έλεγε ''ποιος είναι ο κ. Μητσοτάκης; Εγώ δεν μιλάω μαζί του''. Εγώ τότε έλεγα ότι εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο παρά τις διαφορές μας. Το ίδιο λέω και τώρα. Αν η Τουρκία θέλει να εξασφαλίσει κονδύλια από το SAFE θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό περνάει από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας.

Η Ελλάδα δεν επιδιώκει τη ρήξη με την Τουρκία. Αλλά η πρόοδος στις σχέσεις με την Τουρκία περνά από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών της ΕΕ. Ας αφήσουμε, λοιπόν, τις κορόνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι η δυνατότητα που έχουμε σήμερα μας δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Ο σκοπός μας δεν είναι να έρθουμε σε τροχιά ρήξης, αλλά να επιβεβαιώσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δείχνουν ότι η πορεία της Τουρκίας περνά μέσα από τον σεβασμό της Ελλάδας και της Κύπρου. Αν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο SAFE θα πρέπει να απαλλαγεί από το casus belli» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός σχετικά με την Τουρκία συμπλήρωσε: «Και άλλες χώρες αντιλαμβάνονται ότι η προσέγγιση με την Τουρκία δεν εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιδράσει· και η Τουρκία είναι μια χώρα πολύ κοντά στη Ρωσία — αγοράζει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από εκεί και προμηθεύεται πυρηνική τεχνογνωσία. Άρα, και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, όταν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία, θα πρέπει να αναγνωρίζουν και τον κίνδυνο που προέρχεται από άλλες χώρες που επιλέγουν τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου».

Στη συνέχεια υπενθύμισε: «Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου αρνούνταν να το κάνει. Και η αναγνώρισή του ήταν η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πρέπει να βλέπουμε την ιστορία με τα θετικά και τα αρνητικά της. Εγώ έχω παραδεχτεί ότι η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ ήταν μια επιτυχία της Κύπρου, του ελληνισμού και, ναι, και της κυβέρνησης Σημίτη. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι η καθιέρωση των γκρίζων ζωνών έγινε στα Ίμια πάλι επί κυβέρνησης Σημίτη».

Τι είπε ο πρωθυπουργός για την άμυνα

Σχετικά με την άμυνα τόνισε: «Ήμουν από τους πρώτους ηγέτες που μίλησα μαζί με τον Μακρόν για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της συλλογική άμυνα. Και είναι αλήθεια ότι για πολλά χρόνια το είχε παραμελήσει η Ευρώπη αυτό. Για πολλά χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ ξόδευαν λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες και ξόδευε περισσότερα για τη δημιουργία κοινωνικού κράτους. Εμείς ως Ελλάδα δεν είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό.

Ως χώρα έχουμε καταφέρει κάτι αξιοθαύμαστο. Ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνά μας και πολύ καλά κάνουμε. Ταυτόχρονα, η χώρα καταφέρνει και έχει πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2%. Άκουσα αυτές τις πολλές ωραίες θεωρίες της Αριστεράς, ότι η άμυνα ξεκινά από τη διπλωματία. Αλήθεια; Ας γίνουμε τότε σαν την Κόστα Ρίκα. Η άμυνα της χώρας ξεκινά από τη δημιουργία ισχυρής άμυνας και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ας μη μιλήσουμε, κύριε Φάμελλε, για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων που παραλάβαμε το 2019».

Και πρόσθεσε σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα: «Στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης υπάρχει μια μεγάλη κρίση, ωστόσο όλες οι επενδύσεις που γίνονται για την άμυνα της Ευρώπης πρέπει να αφορούν τα σύνορα της Ευρώπης συνολικά».

«Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ»

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας: «Είπατε κάτι που μου έκανε πολλή εντύπωση, κύριε Ανδρουλάκη, και θα σας ζητούσα να το ανακαλέσετε. Είπατε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Καλό είναι να τακτοποιούμε τα της ιστορίας. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η είσοδός της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έργο αποκλειστικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το οποίο πολεμήθηκε από όλη την τότε αντιπολίτευση».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο πρωθυπουργός είπε: «Κλείνω, κύριε πρόεδρε, εκφράζοντας ακόμη μια φορά την πίστη μου ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να παίξει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια της Αν. Μεσογείου. Είμαστε μια χώρα της οποίας η φωνή ακούγεται. Δεν είμαστε πλέον μια χώρα-επαίτης όπως ήμασταν δυστυχώς την περίοδο των τριών μνημονίων. Έχουμε στρατηγικές συμμαχίες όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά με όλες τις χώρες του Κόλπου. Δεν είμαστε υπερδύναμη, είμαστε ένα κράτος μεσαίου μεγέθους που ασκεί εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων».

«Λυπάμαι πραγματικά για ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν σήμερα στην αίθουσα. Ελπίζω, όμως, οι πολίτες που μας άκουσαν να κατάλαβαν ποιοι μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της χώρας», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Και ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρας στο μενού

Η συζήτηση στην Βουλή διαπέρασε τα εθνικά θέματα και έφτασε μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και ο κ. Μανάβης και ο κ. Μυλωνάκης» και όταν αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου της κάλεσε.... να μην γκαρίζει!

Συνεχίζοντας να απαντάει στον κ. Φάμελλο τόνισε: «Θα πίστευα ότι θα έπρεπε να αναπροσαρμόσετε την στάση σας για την περίοδο 2015-2019, γιατί υπερασπίζεστε την πολιτική ενός πρωθυπουργού που σηκώθηκε και έφυγε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού και τώρα κοιτάζεστε». Τόνισε μάλιστα ότι ο κ. Φάμελλος βρίσκεται σε σύγχυση γιατί μπορεί να φοβάται μήπως ο Τσίπρας τους πάρει το κόμμα…

