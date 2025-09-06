Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Θα παραδώσουμε νέο ΕΣΥ - Το ευχαριστώ στους εργαζόμενους

Όσα προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Θα παραδώσουμε νέο ΕΣΥ - Το ευχαριστώ στους εργαζόμενους

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Eurokinissi
Στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας στην ΔΕΘ βρέθηκε νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα παραδοθεί ένα νέο σύστημα Υγείας στους πολίτες και ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Μάλιστα, έκανε έκκληση να μην παραμελούν την υγεία του, αφού όπως τόνισε η πρόληψη σώζει ζωές.

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο.

Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο.

Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027.

Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές.

Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον Άδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας.

Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής.

Σας ευχαριστώ.»

