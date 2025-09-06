ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ με το ενδιαφέρον όλων να στρέφεται στο μέτρο «έκπληξη» που θα ανακοινώσει στο Βελλίδειο.

Ο πρωθυπουργός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους το βράδυ της Παρασκευής, παρότι δέχθηκε «πολιορκία» για τον «κρυφό του άσσο» αλλά και τις παροχές που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Το μόνο βέβαιο είναι πως τα μέτρα θα έχουν φορολογικό χαρακτήρα, κάτι που άλλωστε έχει τονίσει σε σειρά ομιλιών του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Θα δούμε να ανακοινώνεται από τον πρωθυπουργό μια σειρά από μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με μόνιμο προφανώς χαρακτήρα. Οι φόροι, οι οποίοι θα μειωθούν, περισσότερο ή λιγότερο, δεν θα εξαιρούν κανέναν Έλληνα» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Alpha 989), σημειώνοντας ότι ουσιαστικά θα πρόκειται για μία φορολογική μεταρρύθμιση.

Τα μέτρα - έκπληξη στο καλάθι του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να έχει «κλειδώσει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει πολίτες με μικρά και μεσαία εισοδήματα περιέχει ακόμη ο φάκελος του πρωθυπουργού, όμως αυτό το γνωρίζουν λίγοι από τους συνεργάτες του.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τη μεσαία τάξη. Θα ανακοινωθεί ακόμη στήριξη στους πολύτεκνους, οι οποίοι είναι πιθανό να δουν μηδενισμό της φορολογίας εισοδήματος.

Αλλαγές αναμένονται όμως και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν αλλαγές στα τεκμήρια και στο τεκμαρτό εισόδημα.

Αλλαγές θα έχουν και οι συνταξιούχοι, αφού αναμένεται να ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Οι εξαγγελίες θα αφορούν και στους ένστολους, οι οποίοι επίσης αναμένεται να λάβουν νέες αυξήσεις στις αποδοχές τους το νέο χρόνο, ενώ ειδική μέριμνα και για τους νέους, και όχι μόνο, που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, καθώς ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, ώστε να «απελευθερώσουν» κλειστά ακίνητα.

