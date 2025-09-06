Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι τουρίστας - Ζωγράφος και όχι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ως έναν «τύπο τουρίστα» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στο MEGA, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, δήλωσε: «Ο Αλέξης Τσίπρας κρύβεται ακόμη στο λαγούμι του αλλά προσπαθεί να μαζέψει φράγκα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μάλιστα σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ευθύνεται για τον θάνατο 103 ανθρώπων στο Μάτι».

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «Ο πρώτος που πρέπει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα μαφιόζικα. Η κυβέρνηση παρακολουθούσε βουλευτές και Ευρωπαίους εισαγγελείς».

«Η κοινωνία αποδοκιμάζει την κυβέρνηση, η κοινωνία βγαίνει στους δρόμους και αντιδρά», πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, αναφερόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε: «Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι ζωγράφος και προσπαθεί να βάζει πινελιές».

