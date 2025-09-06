Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

Αφιερωμένη στον... Τσίπρα η παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε χθες η ομιλία που εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μία μόλις ημέρα πριν τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού. Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την ομιλία του υπήρξαν αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και προσωπικά από τον πρωθυπουργό.

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε μια ομιλία με σαφή αρχηγικό και ηγετικό χαρακτήρα, και άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, ενώ σε μια προσπάθεια να αντιπαρατεθεί απευθείας με τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε σφοδρά πυρά και εναντίον του, κάνοντας λόγο για κίνδυνο να οδηγηθεί η χώρα σε ένα αδιέξοδο. Είναι άλλωστε ενδεικτικό το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε έναν «βομβαρδισμό» προτάσεων για πολλούς και διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να προβάλλει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη ΝΔ.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός».

«Η ανάγκη να μπει η χώρα σε ένα άλλο δρόμο, να υιοθετήσει ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο, χρειάζεται επιμονή, αγώνα, ακόμα και συγκρούσεις με το παλιό, που από τη φύση του αντιστέκεται. Μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή, δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω. Ή μόνο από τα πάνω. Χρειαζόμαστε μια Νέα Εθνική Πυξίδα. Χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Και σε αυτή τη προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλουν όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, κατά την ομιλία του έκανε λόγο για την ανάγκη ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης το οποίο θα έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αναδιανομή, τη δικαιοσύνη αλλά και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας, με ορίζοντα πενταετίας, έως το 2030, και το οποίο θα βασίζεται σε εννέα βασικούς άξονες τους οποίους και περιέγραψε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «πρόβλημα των προβλημάτων».

Αίσθηση και πολλές συζητήσεις προκάλεσε επίσης η αναφορά του στην ανάγκη να υπάρξει μεταξύ άλλων ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας και με τη Ρωσία, ενώ μία ακόμη πρόταση που έκανε αίσθηση σε σχέση με την οικονομία ήταν η εισαγωγή Πατριωτικής Εισφοράς από τα πολύ υψηλά εισοδήματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα Ταμείο για τη στήριξη των Νέων Γενεών.

Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός, όπως αναμενόταν δεν προχώρησε σε κάποια αναφορά που να υποδηλώνει τις πολιτικές του προθέσεις για το μέλλον και για το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα. Παρόλα αυτά, ο αρχηγικός τόνος της ομιλίας και η απευθείας αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό ερμηνεύονται από κάποιες πλευρές ως μέθοδος διατήρησης της σεναριολογίας και της αίσθησης αναμονής που που αυτή προκαλεί.

Ανοίγματα σε Κίνα, Ινδία και Ρωσία

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο ίδιος πρότεινε το άνοιγμα πέραν της Δύσης, σχολιάζοντας πως «η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που υλοποίησε τη περίοδο 15-19».

«Να λειτουργήσει ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Και να αναπτύξει τις σχέσεις της πέρα από την περιοχή μας, με την Ινδία, την Κίνα και την Ρωσία. Με την οποία πρέπει, να αποκαταστήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της» συμπλήρωσε.

Διπλή αντίδραση από Μαξίμου και... Μητσοτάκη

Άμεση ήταν, όπως αναμενόταν άλλωστε, η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο μέσω πηγών, σχεδόν μετά από κάθε δημόσια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, «Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην "μαύρη περίοδο" 2015-2019» και σημειώνουν ότι «το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%».

«Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά», καταλήγουν οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

Το σχόλιό του όμως έκανε και ο πρωθυπουργός κατά το καθιερωμένο ποτό που κέρασε τους δημοσιογράφους σε γνωστό κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

«Ήμουν σε μια εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Σκωπτική αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ

Ούτε το ΠΑΣΟΚ πάντως άφησε ασχολίαστη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αφού πηγές της Χαριλάου Τρικούπη δήλωσαν:

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου.
Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο δύο αστυνομικών - Αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη - 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα για τα Τέμπη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έκλεισε τα 100: Η μεγάλη γιορτή της πόλης ετοιμάζεται για τον 2ο αιώνα της

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Δικαιοσύνη, θεσμοί και δημόσια διοίκηση στο τελευταίο «κεφάλαιο» της Μαύρης Βίβλου της ΝΔ

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ