Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε χθες η ομιλία που εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μία μόλις ημέρα πριν τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού. Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την ομιλία του υπήρξαν αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και προσωπικά από τον πρωθυπουργό.

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε μια ομιλία με σαφή αρχηγικό και ηγετικό χαρακτήρα, και άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, ενώ σε μια προσπάθεια να αντιπαρατεθεί απευθείας με τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε σφοδρά πυρά και εναντίον του, κάνοντας λόγο για κίνδυνο να οδηγηθεί η χώρα σε ένα αδιέξοδο. Είναι άλλωστε ενδεικτικό το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε έναν «βομβαρδισμό» προτάσεων για πολλούς και διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να προβάλλει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη ΝΔ.



«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.



Παράλληλα, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός».



«Η ανάγκη να μπει η χώρα σε ένα άλλο δρόμο, να υιοθετήσει ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο, χρειάζεται επιμονή, αγώνα, ακόμα και συγκρούσεις με το παλιό, που από τη φύση του αντιστέκεται. Μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή, δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω. Ή μόνο από τα πάνω. Χρειαζόμαστε μια Νέα Εθνική Πυξίδα. Χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Και σε αυτή τη προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλουν όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.



Παράλληλα, κατά την ομιλία του έκανε λόγο για την ανάγκη ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης το οποίο θα έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αναδιανομή, τη δικαιοσύνη αλλά και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας, με ορίζοντα πενταετίας, έως το 2030, και το οποίο θα βασίζεται σε εννέα βασικούς άξονες τους οποίους και περιέγραψε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «πρόβλημα των προβλημάτων».



Αίσθηση και πολλές συζητήσεις προκάλεσε επίσης η αναφορά του στην ανάγκη να υπάρξει μεταξύ άλλων ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας και με τη Ρωσία, ενώ μία ακόμη πρόταση που έκανε αίσθηση σε σχέση με την οικονομία ήταν η εισαγωγή Πατριωτικής Εισφοράς από τα πολύ υψηλά εισοδήματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα Ταμείο για τη στήριξη των Νέων Γενεών.



Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός, όπως αναμενόταν δεν προχώρησε σε κάποια αναφορά που να υποδηλώνει τις πολιτικές του προθέσεις για το μέλλον και για το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα. Παρόλα αυτά, ο αρχηγικός τόνος της ομιλίας και η απευθείας αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό ερμηνεύονται από κάποιες πλευρές ως μέθοδος διατήρησης της σεναριολογίας και της αίσθησης αναμονής που που αυτή προκαλεί.

Ανοίγματα σε Κίνα, Ινδία και Ρωσία

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο ίδιος πρότεινε το άνοιγμα πέραν της Δύσης, σχολιάζοντας πως «η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που υλοποίησε τη περίοδο 15-19».

«Να λειτουργήσει ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Και να αναπτύξει τις σχέσεις της πέρα από την περιοχή μας, με την Ινδία, την Κίνα και την Ρωσία. Με την οποία πρέπει, να αποκαταστήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της» συμπλήρωσε.

Διπλή αντίδραση από Μαξίμου και... Μητσοτάκη

Άμεση ήταν, όπως αναμενόταν άλλωστε, η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο μέσω πηγών, σχεδόν μετά από κάθε δημόσια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.



Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, «Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην "μαύρη περίοδο" 2015-2019» και σημειώνουν ότι «το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%».



«Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά», καταλήγουν οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.



Το σχόλιό του όμως έκανε και ο πρωθυπουργός κατά το καθιερωμένο ποτό που κέρασε τους δημοσιογράφους σε γνωστό κατάστημα της Θεσσαλονίκης.



«Ήμουν σε μια εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καταλαβαίνει κανείς ποιος ασχολείται με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Σκωπτική αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ

Ούτε το ΠΑΣΟΚ πάντως άφησε ασχολίαστη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αφού πηγές της Χαριλάου Τρικούπη δήλωσαν:



«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου.

Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».

