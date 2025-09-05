Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη

Ομιλία εφ' όλης της ύλης και με... ηγετικό τόνο από τον Αλέξη Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
9'
Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα του Συνεδρίου του Economist ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μία μόλις ημέρα πριν τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού.

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία με σαφή ηγετικό χαρακτήρα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα της οικονομίας, αλλά και των θεσμών, ενώ καταληκτικά έδωσε το στίγμα της ανάγκης διαμόρφωσης ενός «νέου πατριωτισμού» που μπορεί να αναδειχθεί μόνο μέσω μιας νέας «Εθνικής Πυξίδας». Έκρουσε μάλιστα το καμπανάκι ενός «αδιέξόδου» που όπως είπε, αναβοσβήνει σαν φωτεινή επιγραφή πάνω από τη χώρα.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

«Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος πατριωτισμός», τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντας ταυτόχρονα τη μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού στον οποίο είχε αναφερθεί και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις του.

5ο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist Impact, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Σεπτεμβρίου, 2025

SOOC



Κύμα προτάσεων για την οικονομία

Ο κ. Τσίπρας πρότεινε την εισαγωγή Πατριωτικής Εισφοράς από τα πολύ υψηλά εισοδήματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα Ταμείο με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, την έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής Στέγης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλ.Τσίπρας «χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας». Ταυτόχρονα προτείνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

«Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των πόρων χρηματοδότησης αυτών των στόχων πρέπει να στηριχθεί από τους έχοντες. Μίλησα για την Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Της μεγάλης πλειοψηφίας που δυσκολεύεται, αλλά και μιας μειοψηφίας μεγάλου πλούτου. Ήρθε η ώρα αυτή η μειοψηφία να συμβάλει για την ανάταξη της χώρας.Τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, να στηρίζουν τον τόπο, με την εισαγωγή μιας Πατριωτικής Εισφοράς», τόνισε ο κ. Τσίπρας, και κατέληξε:

«Δεν μπορεί να είσαι ευκατάστατος πατριώτης και να μη σε νοιάζει το μέλλον αυτού του τόπου».

Οι 9 άξονες του Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης, σχολιάζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης».

Όπως είπε, το Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης θα έχει ορίζοντα πενταετίας, δηλαδή το 2030 και στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αναδιανομή, τη δικαιοσύνη αλλά και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας.
Οι 9 βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης, όπως τους παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός είναι οι εξής:

  • Ισχυρό και δίκαιο κράτος
  • Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
  • Στήριξη της εργασίας
  • Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια
  • Δημογραφική ανθεκτικότητα
  • Μείωση ιδιωτικού χρέους
  • Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία
  • Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης
  • Εθνική Ασφάλεια

Έμφαση στο δημογραφικό

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το δημογραφικό «το πρόβλημα των προβλημάτων», παρουσιάζοντας και σειρά προτάσεων για την αντιμετώπισή του που κινούνταν γύρω από το δίπτυχο «αναστροφή του ισοζυγίου γεννήσεων» και «αναστροφή του ισοζυγίου μετανάστευσης», και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εννοεί μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση μέσω ανοιχτών συνόρων, αλλά ενός προγράμματος ανοιχτής αγοράς εργασίας και πολιτικών ενσωμάτωσης, φέρνοντας ως παράδειγμα αυτό της Ισπανίας που έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη.

«Η μείωση του πληθυσμού είναι συνάρτηση τριών παραγόντων: γεννήσεων, θανάτων και μεταναστευτικού ισοζυγίου. Δύο τρόποι υπάρχουν να αντιμετωπιστεί: Να αντιστραφεί το ισοζύγιο υπέρ των γεννήσεων. Και το μεταναστευτικό ισοζύγιο να γίνει ξανά θετικό», είπε συγκεκριμένα.

Παράλληλα, πρότεινε σειρά μέτρων για την αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα κάνοντας λόγο για ανάγκη ριζικών και τολμηρών αποφάσεων «για να γίνει επιτέλους εφικτή η στέγη στα νέα ζευγάρια», με δημόσιες επενδύσεις που θα διαμορφώνον περιβάλλον οικογενειακής ασφάλειας παντού. Στην Παιδεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, την Υγεία, με την αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού και με μια δέσμη από μόνιμα και γενναία κίνητρα στις οικογένειες που αποκτούν δύο ή και περισσότερα παιδιά.

5ο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist Impact, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Σεπτεμβρίου, 2025

Σκληρή κριτική σε Μητσοτάκη

Ολόκληρη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα περιείχε έντονη κριτική σε όλες τις εκφάνσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με ιδιαίτερη έμφαση φυσικά στον τομέα της οικονομίας.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη. Γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη», είπε συγκεκριμένα και εξειδίκευσε την κριτική του στα εξής σημεία:

- Βαλκανική εκδοχή των "trickle down economics που τη διαπερνά η εκτεταμένη διαφθορά και ακραία κοινωνική μεροληψία.

- Κοινωνία του ενός πέμπτου, στην οποία το προνομιούχο ένα πέμπτο έχει τη δυνατότητα να ζει πλούσια, ή τουλάχιστον με τόση αυτάρκεια, ώστε να μπορεί να αποταμιεύει. Στον αντίποδα η μεγάλη πλειοψηφία, τα τέσσερα πέμπτα, είτε τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα και με μεγάλη δυσκολία, είτε δεν τα βγάζουν πέρα και πνίγονται στα χρέη.

- Πληθωρισμός που εξαϋλώνει τον μισθό και το εισόδημα των πιο αδύναμων και των μεσαίων στρωμάτων.

- Τα 1300 ευρώ ενός μισθού σήμερα, αντιστοιχούν σε 900 ευρώ το 2019. Δηλαδή, ο μισθός, έχει χάσει το ένα τρίτο της αξίας του.

-Το έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, από τα 2,9 δις το 2019, έφτασε τα 15,1 δις το 2024. Εισάγουμε, υποθηκεύοντας το μέλλον.

- Μια οικονομία που στερείται σοβαρών άμεσων ξένων επενδύσεων, και δημιουργεί πλούτο κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών της ακίνητης περιουσίας και του τουρισμού, είναι μη βιώσιμη.

- Σκανδαλώδης αναδιανομή εις βάρος των καταναλωτών με το καρτέλ του ρεύματος, το υψηλό ιδιωτικό χρέος, την απαξίωση της εργασίας, τη στεγαστική κρίση, τη δημογραφική γήρανση και τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης και των γεωπολιτικών ανισορροπιών.

Ήταν σε αυτό το σημείο όταν απαρίθμησε όλα τα παραπάνω, σχολίασε ότι η χώρα και η οικονομία εκπέμπουν SOS «σαν μια τεράστια φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα: Προσοχή, αδιέξοδο!»

«Να αναδείξουμε την Ελλάδα της δημιουργίας»

Σε έναν πιο ελπιδοφόρο τόνο σε σχέση με το μέλλον της χώρας, αλλά και παρουσιάζοντας ενδεχομένως και το δικό του πολιτικό όραμα, αν συνυπολογίσει κανείς την προοπτική δημιουργίας ενός νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε.Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Του γνήσιου πατριωτισμού.Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Αυτή είναι η Ελλάδα!».

«Πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε όλοι, ώστε αυτή η φράση να γίνει από μοιρολατρία περηφάνεια. Όταν βλέπουμε ένα σπουδαίο έργο, μια πράξη κρατικής αποτελεσματικότητας, ένα βήμα πολιτισμού, μια πρωτοβουλία πατριωτισμού και αλληλεγγύης», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Εθνική ασφάλεια

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε σε σχέση με το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας ότι στις δύσκολες εποχές των γεωπολιτικών ανακατατάξεων η ενίσχυση της Εθνικής μας Ασφάλειας είναι αναγκαία.

«Η παρούσα κυβέρνηση έχει προχωρήσει τα τελευταία έξι χρόνια σε εξοπλισμούς άνω των 20 δις ευρώ, χωρίς να έχει επενδύσει ούτε βίδα στην Εθνική Αμυντική Βιομηχανία. Η ανασύσταση της Εθνικής Αμυντικής μας Βιομηχανίας, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα την επόμενη πενταετία», τόνισε και συνέχισε:
«Η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που υλοποίησε τη περίοδο 15-19. Να λειτουργήσει ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Και να αναπτύξει τις σχέσεις της πέρα από την περιοχή μας, με την Ινδία, την Κίνα και την Ρωσία. Με την οποία πρέπει, να αποκαταστήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της. Κυρίως όμως να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο»

«Το αύριο θα το καθορίσει η σπορά του σήμερα»

Οι καταληκτικές φράσεις της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν συνολικά την ουσία όλων όσων είπε στην εκτενή ομιλία του, αλλά και το πολιτικό όραμα που ενδεχομένως θέλει να κομίσει ο ίδιος.

«Μας απασχολεί όλους το αύριο της πατρίδας μας. Το αύριο θα το καθορίσει η σπορά του σήμερα. Αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίσουμε αδιέξοδο και νέα υπαρξιακή κρίση», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε την αναφορά του στην ανάγκη «Νέας Εθνικής Πυξίδας».

«Η ανάγκη να μπει η χώρα σε ένα άλλο δρόμο, να υιοθετήσει ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο, χρειάζεται επιμονή, αγώνα, ακόμα και συγκρούσεις με το παλιό, που από τη φύση του αντιστέκεται. Μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή, δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω. Ή μόνο από τα πάνω. Χρειαζόμαστε μια Νέα Εθνική Πυξίδα. Χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Και σε αυτή τη προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλουν όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δείτε ένα απόσπασμα:

